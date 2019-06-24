Müfit Erkasap: Fatih Terim Aboubakar'ı Galatasaray'a istiyor

Galatasaray'da bir dönem Fatih Terim'in de teknik ekibinde yer alan Müfit Erkasap gündemi değerlendirdi.

Fatih hoca her zaman plan, program üzerinde çalışıyor. Türkiye'de gerek UEFA'da gerekse Avrupa sahnelerinde iyi bir durumda değil. Hocanın da verdiği mücadelelerden biri devam ediyor. UEFA yapılanmasından ceza alınınca kim sorumlu olacak? Kimse bilmiyor.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ VINCENT ABOUBAKAR

Herhangi bir kulübün başına gelmiş biri, UEFA'nın sistemlerine uymamışsa kim yetkili? Türkiye'deki bu işler nasıl olacak? Tamam iyi yönden bakalım, destek verelim ama ileri gidilmiyor. Fatih hoca TFF'de çalışırken UEFA ile birçok çalışma yaptı. Bunlar uygulanmıyorsa hocalar ne yapsın? Söz sahibi başkan. Allah'tan hocaya saygı duydukları için Fatih hoca gittiği yerlerde bir şeyleri değiştiriyor.

"OZORNWAFOR UZUN SÜREDİR İZLENİYOR"

Valentine Ozornwafor uzun süredir izlenen bir oyuncuydu. İzleme ekibinin sürekli takip ettiği, canlı olarak izlediği bir oyuncu. Bire bir görüşerek, çocuğun kültürünü öğrenerek yapılan bir transfer. Transferin yapılabilmesi için kendi maddi durumunu iyi bilmek lazım. Açılan hesaba göre transfer yapmamız gerekiyor.

"BABEL'İN GALATASARAY'A GELECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Transfer dönemi yeni açıldı. Açılmadan evvel menajerler vasıtasıyla ön anlaşmalar sağlanıyor. Bildiğim kadarıyla Galatasaray'ın şu an resmi bitirdiği bir transfer yok. Babel'in Galatasaray'a transfer olacağını düşünüyorum.

"EVER BANEGA İÇİN ÇALIŞMA VAR"

Banega hakkında bir çalışma var. Bir futbolcu ne kadar büyük futbolcu olursa olsun gideceği yere bakışı çok önemlidir. Kültür, basın, taraftarlar, sosyal yaşantısı gibi birçok faktör onun performansı etkiler. Banega, Galatasaray'ın ihtiyacı olan oyunculardan biri. Teknik direktöre uygun bir yapının oluşması lazım.

"FATİH TERİM ABOUBAKAR'I İSTİYOR"

Aboubakar, Galatasaray'ın istediği bir oyuncu. Fatih hoca onu istiyor. Diagne'nin satışı konusunda bir bilgim yok ama onun satılması bir olasılık.

