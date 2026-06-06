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Muğlaspor'da kriz! Taraftarlar açlık grevine başladı

Muğlaspor'da kriz! Taraftarlar açlık grevine başladı
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Muğlaspor'da genel kurulun 12 Haziran'a ertelenmesi ve kulübün sahipsiz bırakılmasına tepki gösteren taraftarlar, Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda açlık grevine başladı. 1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Emirhan Kıbrıslı ve Onur Dinçer, Başkan Menaf Kıyanç'a destek verilmemesini protesto ederek "Muğlaspor sahipsiz değildir" çağrısında bulundu.

Muğlaspor'da yapılması planlanan Olağan Genel Kurul'un, Başkan Menaf Kıyanç'a maddi destek sağlanması ve kalıcı gelir kaynakları oluşturulması amacıyla il protokolünün talebiyle 12 Haziran'a ertelenmesi camiada büyük tepki çekti. Yönetim belirsizliğini ve kulübün sahipsiz bırakılmasını protesto eden 1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Emirhan Kıbrıslı ile eski başkan Sabri Dinçer'in yeğeni Onur Dinçer, Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda açlık grevine başladı.

Meydana "Muğlaspor Ölüyor" Çelenkleri Bırakıldı

Mevcut Başkan Menaf Kıyanç'ın görevde kalması için iş insanlarından somut destek sağlanması hedeflenerek ertelenen kongre süreci, taraftarların sabrını taşırdı. Sınırsızlık Meydanı'nda "Menaf Kıyanç ve Muğlaspor için açlık grevine giriyoruz" diyerek eylem başlatan taraftarlara, çevredeki vatandaşlar da büyük destek verdi. Eylem alanına gönderilen "Muğlaspor Ölüyor" yazılı siyah çelenkler, kentin en büyük spor kulübünün içinde bulunduğu finansal ve idari krize dikkat çekti.

Başkan Kıbrıslı: "Tek Bir Kişinin Üstüne Yük Verilemez"

Açlık grevi eyleminde kamuoyuna ve şehrin ileri gelenlerine seslenen 1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Emirhan Kıbrıslı, kulübün mevcut durumuna isyan etti. Koskoca takımın sahipsiz bırakıldığını vurgulayan Kıbrıslı, şu ifadeleri kullandı: "Dünkü kongrenin iptaline karşılık yine bir tepkideyiz. Muğlaspor'umuz sahipsiz yine. Burada bugün böyle olmasını istemezdik. Koskoca 1. Lig takımının düştüğü şu hallere bakın. Yani tek bir kişinin üstüne hiçbir yük, hiçbir zaman verilemez. Muğlaspor sahipsiz değildir. Buradan gerekli kişilere artık gerekli cevap inşallah gider. Biz buradayız, açlık grevindeyiz. Sebebi bellidir. Lütfen Muğlaspor'a sahip çıkalım. Kişileri ve isimleri katmıyorum bile artık. Çünkü Muğlaspor hepimizindir."

"Şehre sahip çıkana kadar mücadelemiz devam edecek" kararlılığıyla sürdürülen eylemin ardından, gözler şimdi Muğla il protokolünün ve yerel iş insanlarının kulübü krizden çıkarmak için atacağı adımlara çevrildi.

İHA

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Etiketler Muğlaspor açlık grevi Menaf Kıyanç Menteşe Sınırsızlık Meydanı kongre Emirhan Kıbrıslı Onur Dinçer spor Futbol
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