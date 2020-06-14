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  4. 14 Haziran 2020 22:38

Muslera sakatlandı: Ayağında kırık tespit edildi

Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray’da kaleci Fernando Muslera sakatlandı. Uruguaylı kaleci sedye ile kenara alındıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Muslera’nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

Muslera sakatlandı: Ayağında kırık tespit edildi
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Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Çaykur Didi Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, mücadelenin 15. dakikasında Rizesporlu futbolcu Skoda ile çarpıştı. Yerde kalan Muslera için sahaya sağlık görevlileri davet edildi. Sağlık görevlisi hemen oyuncu değişikliği işaret etti. Muslera için oyun alanına ambulans geldi ve Uruguaylı kaleci hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray’da yedek kaleci Okan Koçuk Muslera’nın yerine oyuna gidi. Muslera’nın çıkmasıyla Galatasaray’da kaptanlık bandını Ryan Donk taktı. Galatasaray’da geçen sezon yine Rize deplasmanında Emre Akbaba’nın ayağı kırılmıştı.

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galatasaray , muslera
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