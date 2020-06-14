Muslera sakatlandı: Ayağında kırık tespit edildi

Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Çaykur Didi Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, mücadelenin 15. dakikasında Rizesporlu futbolcu Skoda ile çarpıştı. Yerde kalan Muslera için sahaya sağlık görevlileri davet edildi. Sağlık görevlisi hemen oyuncu değişikliği işaret etti. Muslera için oyun alanına ambulans geldi ve Uruguaylı kaleci hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray’da yedek kaleci Okan Koçuk Muslera’nın yerine oyuna gidi. Muslera’nın çıkmasıyla Galatasaray’da kaptanlık bandını Ryan Donk taktı. Galatasaray’da geçen sezon yine Rize deplasmanında Emre Akbaba’nın ayağı kırılmıştı.