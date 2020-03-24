Muslera'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert tepki

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Uruguay basınına verdiği röportajda Türkiye'deki koronavirüs mücadelesini, seyircisiz oynanan Beşiktaş maçını, FIFPro nezdinde yaptıkları girişimleri ve daha birçok konuyu değerlendirdi.

DİNİ, SALGININ ÖNÜNE KOYUYOR!

Türkiye'nin nüfusunun 80 milyon olduğunu söyleyen Muslera, "Son 3-4 günde vaka sayıları 300-300 artıyor. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) inançlı biri ve duayla dışarı çıkılabileceğini söyleyerek dini, salgının önüne koyuyor" dedi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK AÇIKLAMASI

Muslera, “Bugün kötü haberlerimiz vardı, Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak pozitif çıktı ve bizim için yaptıkları sonuçları bekliyoruz. İki hafta önce son temasımız oldu. Ancak bir toplantı yaptık ve spor direktörü ve çeviri ekibi hep birlikte çalıştık. Ardından ailemizin yanına yollandık ve hepsi travmatik hale geldi” dedi.

TEST SONUÇLARINI ELEŞTİRDİ

“Test yaptılar ve bugün ile yarın arasında bize sonuç veriyorlar.” diyen Muslera, Türkiye’de pandemiyi farketmenin ve boyutlandırmanın zor olduğunu söyledi.

BEŞİKTAŞ MAÇI İLE İLGİLİ KONUŞTU

“Beşiktaş’a karşı izleyici olmadan oynanacak derbi öncesi korku yaşadıklarını belirten Muslera, “Maçı iptal etmek ve ligi askıya almak için Falcao ile bir grup oluşturduk. Ancak maç sonrası neyse ki mümkün oldu. Mayıs ve Haziran ayları arasında Play off ve play yapmak için spekülasyon yapıyorlar, ancak onaylanmış hiçbir şey yok” dedi. 33 yaşındaki kaleci, Galatasaray’da bu sezon 25 maç oynayarak Türkiye futbolunda dokuzuncu sezonunu oynuyordu. Muslera buna da vurgu yaparak, “Ben en çok oyun ve unvan alan yabancı bir oyuncuyum,” diyerek sözlerini noktaladı.

MUSLERA'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kullandığı sözlerin yanlış anlaşıldığını söyleyen tecrübeli kaleci yeni bir açıklama yaptı.

"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Muslera, "Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla yaptığım bir röportajda kullandığım sözlerim tamamen yanlış anlaşılmış. Dinine çok bağlı bir insan olarak dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmam söz konusu olamaz." dedi.

"BURAYI 2. ÜLKEM GİBİ GÖRÜYORUM"

Muslera, "Dünya olarak korku ve şüphe dolu bir dönemden geçiyoruz. 9 yıldır Türkiye’de yaşıyorum ve hayatımı bu güzel ülkede kazanıyorum. Burayı hep 2. ülkem gibi görüyorum." dedi.

"SAYIN ERDOĞAN..."

Muslera, "Sayın Erdoğan’ın, hükümetin, sağlık bakanının ve bütün sağlık personelinin özverili çalışmasını her geçen gün ekranlardan ve sosyal medyadan takip ediyoruz. Sağlık konusu spordan, futboldan, her şeyden daha önemli ve değerlidir. Bütün kalbim ve dualarım sizlerle." ifadelerini kullandı.



