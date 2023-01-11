Muslera'dan Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözlerine 11 Ocak 2022'de geçirdiği trafik kazası sebebiyle hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski futbolcusu Ahmet Çalık'ı anarak başlayan Muslera, "Ahmet Çalık'ın ailesine baş sağlığı dilemek istiyorum. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı." dedi.

"Abdülkerim, Türkiye'deki en iyi stoperlerden"

Deplasmanda 3-0 kazandıkları Fenerbahçe karşılaşmasına değinen Uruguaylı eldiven, "Derbiye çok çalıştık. Eksiklerimizin üzerine gittik. Güzel bir sonuç aldık. Mutluyuz." diye konuştu.

Muslera, Abdülkerim Bardakcı ile eski takım arkadaşı Marcao'yu karşılaştırarak, "Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor'da çok iyi sezon geçirdi. Türkiye'deki en iyi stoperlerden. Marcao da çok iyi oynadı ve şu an İspanya'da. Çok karşılaştırmaya gerek yok. İkisi de kaliteli oyuncu." ifadelerini kullandı.

"Yönetim iyi transfer yaptı"

Uruguaylı yıldız, ligdeki son 7 maçı galibiyetle atlatan sarı-kırmızılı takımın performansına ilişkin, "Yönetim büyük değişiklikler yaptı. Hoca değişimi yaptılar, iyi transferler yaptılar. keyifli bir şekilde çalışıyoruz. Sonuçlar böylece iyi geliyor. Sonuçların iyi gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Fenerbahçe de iyi mücadele etti"

Derbi galibiyetini taraftara armağan eden Muslera, "Fenerbahçe'yi analiz ettik. Asla kolay değil. Sonuç 3-0, onlar da iyi mücadele etti. Taraftar için özel bir şey. O açıdan baktığımızda çok güzel bir galibiyet" diye konuştu.

"Hatayspor kolay olmayacak"

Süper Lig'in 19. haftasında oynayacakları Hatayspor maçı hakkında yorum yapan tecrübeli eldiven, "Bütün takımlara kıymet biçmek gerekiyor. Türkiye'de bütün takımlara karşı oynamak zor. Fenerbahçe'yi yendik, Hatayspor kolay gibi bir şey yok. Hatayspor maçı daha zor geçecek. Derbiye hazırlanır gibi hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.