Muslera’ya şok ceza: Resmi açıklama geldi
Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, 2022 Dünya Kupası'nda yaptığı hareket nedeni ile FIFA'dan maç cezası aldı.
Uzun yıllardır Galatasaray formasını terleten başarılı eldiven Fernando Muslera, 2022 Dünya Kupası'nda Uruguay'ın Gana'yı 2-0 mağlup ettiği maç sonunda hakeme yönelik tepki göstermişti. FIFA, Muslera'nın alacağı cezayı açıkladı.
Uruguay'ın Dünya Kupası'nda oynadığı maçlarda formasını Sergio Rochet'e kaptıran Fernando Muslera, Gana maçında son düdüğün çalmasının ardından sinirlerine hakim olamamıştı.
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