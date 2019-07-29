Mustafa Cengiz açıkladı! 'Bonservisini aldık'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen'in ölüm yıldönümü anma töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları;

Olası herkesle görüşüyoruz. Transfer aylar öncesinde, yıl içinde süren bir süreç. Galatasaray'ın koşulları ve taraftarımızın taleplerine göre transferler yapmak istiyoruz. Taraftarların talebi her zaman birinci sıradır."

Ali Sami Yen Bey'in mezarına geldik. Süleyman Seba'yı da ziyaret edeceğiz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Denizlispor ve diğerleri, hepsi bizim kardeş kulübümüz. Buradan kardeşlik çağırısı yapıyorum, herkese başarılar diliyorum."

Piyasalar yüksek. Atletico Madrid bir sağ bek alıyor 120, genç forvet alıyor 130. Hiç bir şey göründüğü gibi değil. Bir takımın yılllık harcaması 15-25 milyon Euro olsun demek, o takımı bitirmek demek. Türkiye'nin şu an en değerli takımı Galatasaray. Genç takım olan Ajax'ın bile 4 katı değerde.

ALİ KOÇ'A YANIT

Biz hiçbir camianın ne kamapanyasına ne şampiyonluğuna dil uzatırız. Camiamıza, profesyonellerimize rakiplerimizin yöneticileri tarafından laf atılırsa en şiddetli şekilde cevap veririz. Taraftarı birbirine düşürecek söylemlerden kaçınalım. Ülkenin huzura, sükunete ihtiyacı var. Bilenle bilmeyen eşdeğer olmaz dedim.

