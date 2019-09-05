Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...

"Her camia için kutsal değerler vardır. Bunlardan biri da bizim için 19:05'tir. Bu ceza açıklamasının özellikle saat 19.05'te yayına girmesi beni buraya getirdi. Bunu yakıştıramadım. TFF herhangi bir takımın, herhangi bir fraksiyon ya da tarikatın bir mensubu değildir. Siz eğer mevzilenmenizi belli bir takıma alırsanız, cephenizi ona karşı kurarsanız bu ne cepheyi kuranlara ne de medet umanlara yarar getirmez. Siz burada asla kötü niyetiniz olmadığını kanıtlamanız gerekiyor. Bu tip hataların asla iyi niyetle, tesadüfle açıklanması mümkün görünmüyor. Siz bir yöneticiye, teknik direktöre ceza verebilirsiniz.

FATİH TERİM, 'ORGANİZE KÖTÜLÜK' DERKEN, 'BİR KURUMU HEDEF ALMADIM' DEDİ

Sevgili hocamızla dün özellikle bu konuyu görüştüm. 'Siz organize kötülük derken herhangi bir kurumu hedef aldınız mı?' dedim, 'Hayır, bize karşı geçen yıldan olan aşırı tepkilerin organize olarak daha büyük hale geldiğini söyledim' dedi.

YEDEK KULÜBESİNİN ARKASINDA HOCAMIZA KÜFÜR EDİYORLAR

Bütün maçlara gitmeye çalışıyorum. Bazı maçlarda özellikle bizim yedek kulübemizin arkasına militan unsurlar yerleştiriliyor. Bunlar özellikle hocamıza ve teknik heyetimizdeki isimlere hakaret ve küfür ediyorlar. Kayseri'deki teknik yardımcımıza fiziki darbede bulunuldu. TFF'nin ceza açıklamasında 6222'nin açık ihlali olan bu saldırıyla ilgili bir ceza yok. Hocanın verdiği tepkilerden biri bu. Rastgeleden ziyade organize oluyor. Bu birçok statta oluyor. Önlem alınmasını istirham ediyorum.

HAKEMLERİMİZ BİZE KARŞI ÇOK CESUR

Bizim yaptığımız faullere verilen sarı kart oranı yaklaşık %43 mertebesinde. Bunun istatistiğini futbol analistlerinin yapmasını istiyorum. Müthiş bir dengesizlik var. Rakibimiz 19 faul yapıyor, 0 sarı kart. 21 faul yapıyor, 1 sarı kart. Biz daha 1. maçta 9 faule 4 sarı, 2 tane de kırmızı kart yedik. Ortalama 2 faulümüzden 1'ine sarı kart çıkıyor şu an. Sevgili hakemlerimiz bize karşı çok cesur. Aynı cesaretin rakiplere de gösterilmesini istiyoruz. Hakemler neden Galatasaray'a karşı bu kadar cesur? Rakamlar ortada...

GALATASARAY'IN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞIYORLAR

Bize karşı verilen tepki görülen o ki şiddetini artırmış durumda. Er meydanından kaçmayız. Ölümüne mücadele ederiz. O sahaya çıkacak olanlar da. Biz dünyanın takdir ettiği transferleri, FFP açısından şartlar elverdiğince kulübümüze zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirdik. Galatasaray'ın önünü teknik olarak kesmeye çalışıyorlar. Bunu anlamıyorum.

KONYASPOR'LA İLGİLİ PROBLEMİMİZ YOK

Geçen yıl Kulüpler Birliği bir açıklama yayınladı. Başlığı nedir; 17 kulüp... Galatasaray'a karşı. Kulüpler Birliği'nde böyle bir karar yok! Sadece web sitesinde yayınlandı. Başlık yakışmadı. Bizim Konyaspor'la problemimiz yok. Bizim itiraz ettiğimiz Konyaspor'a verilen penaltı değil. Orada hakemlerin 5 dakika konuşmasına itirazımız var. 'Ne konuştunuz, açıklayın' dedik ama ceza yedik.

ALİ DÜRÜST'ÜN GERİ DÖNÜŞÜYLE İLGİMİZ YOK

Siz 'Ali Dürüst'ü istifa ettikten sonra tekrar TFF'ye döndürdünüz, 3 hakemi askıya aldırdınız' dediler. İki olayla da en ufak ilgimiz yok. Ali Bey, Galatasaray'a hizmet etmiş değerli bir kardeşimiz ama bizim onunla özel bir görüşmemiz de yok, özel bir talebimiz de yok. Böyle bir şey olamaz. TFF'de şu anda çok değerli insanlar var.

GEÇEN YIL HAKEMLERİ SAVUNUYORDUNUZ, ŞİMDİ ASKIYA ALIYORSUNUZ

Sezon başladı, iki hakem açıkça deklare edildi. İsimleri burada gerekmiyor. İki hakemin Galatasaray maçlarından dolayı askıya alındığı söylendi. Siz geçen sene hakemleri savunuyorsunuz, şimdi ise askıya alıyorsunuz. Geçen yıl neler konuşuldu? Bu nasıl çelişki!

FİKRET ORMAN'IN SÖZLERİYLE TFF'YE SUÇ ATIYOR

Kulüpler Birliği Başkanı (Fikret Orman) olduğunuzda, kulübünüzün menfaatlerini bir kenara koymalısınız. Siz çıkıp 'G.Saray'ın iki şampiyonluğu lekelidir' derseniz, TFF'ye suç atmış olursunuz. Taraftarına şirin görünme çabasının farkındayız ama söylemler futbola yarar getirmez. Siz şu algıyı yaratamazsınız: Galatasaray'ın lehine hata yapanları cezalandırırım, aleyhine hata yapanları onurlandırırım. Bu olmadı. Men dakka dukka. Çalma kapını çalarlar kapını.

BU YANLIŞ KARARIN DÖNECEĞİNE İNANMAK İSTİYORUM

Biz silahtan bahsedenlere 11 gün ceza verildiğini gördük. Rakip teknik direktöre bakıyoruz, daha ağır konuşuyor. Hocamıza verilen bu cezayı asla kabul etmiyoruz. Kimseyi suçlamıyorum ama yanlış kararın bir şekilde döneceğine inanmak istiyorum. Tahkim'de ciddi hukukçular var, böyle bir ceza inandırıcı gelmiyor, bu düzeltilecektir diye inanıyorum. Bir kurum hedef alınmıyor, genel tepkilere bir yanıt var. Bu ceza asla olmaz, olamaz.

BU AÇIKLAMANIN 19.05'TE YAPILMASINA HERKES KARŞI OLMALI

PFDK'ya sevkin nedenini sorduk, bütün konuşmamı sevk edemezsin. Hangi kelimeler suç, bunu açıklamak durumundasınız. Biz de bunun için savunma yapalım. Bu sistem, bu zihniyet değişmeli. Bu olmadı. Eski kafa ve fanatik düşüncelerle bir yere gelemeyiz. Ben bu açıklamayı 19.05'te yapanlara karşıyım. Benimle birlikte futbolun tüm paydaşlarının karşı olması gerektiğini düşünüyorum. 'Hakemi silahla vururum' diyenlere 11 gün ceza verenlere karşıyım.

FİKRET ORMAN'A MESAJ: BİR TAÇ YANLIŞI YÜZÜNDEN ŞAMPİYONLUK LEKELEME

Futbolda neden zorluklar yaratıyoruz? Ortamı ateşe verecek şeyleri neden yapıyoruz? Biraz izan diyoruz... Kelimeler bazen yetersiz hale geliyor. Taraftarımız 300 binde olsa 30 milyonda haksızlık yapılmamalı. Fenerbahçe, Beşiktaş için de aynı şeyleri düşünüyorum. Türk futbolu için total kalkınma yapmalıyız. Hepimiz konuştuğumuzu bilelim. Boğaz dokuz düğüm. Sevgili Fikret Orman kardeşim deme...Bir taç yanlışından yediğin golü şampiyonluk lekelemeye kadar götürme, yapma. Ben bunu sadece Galatasaray için istemiyorum. Her kulüp için istiyorum. Türkiye'de sadece Galatasaray değil, birçok takım çok güzel transferler yaptı. Trabzonspor çok güzel transferler yaptı. Benim ricam camiayı temsil eden insanların kırıcı açıklamalardan kaçınması.

