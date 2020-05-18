Mustafa Cengiz acil ameliyata alındı!

Cuma günü hastaneden taburcu olan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz rahatsızlanınca yeniden hastaneye kaldırıldı.

Hastanede kaldığı süre içerisinde beyin ameliyatı olan ve çok kapsamlı tetkikleri yapılan Sarı-Kırmızılı kulübün başkanının kemoterapi görmesi nedeniyle olumsuz bir reaksiyon yaşandığı ve bu nedenle dün acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

ALİ KOÇ ZİYARET ETTİ

Başkan Cengiz'in Nişantaşı'nda bir hastaneye götürüldüğü ve bu sabah ameliyata girdiği öğrenilirken, Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un olayı duyunca kendisini ilk ziyaret edenler arasında olduğu belirtildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, bu sabah mide ameliyatına alınan Başkan Mustafa Cengiz'e yapılan operasyonun başarıyla tamamlandığı bildirdi.



Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, takip ve tedavisi devam etmektedir.

Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."