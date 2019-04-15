Mustafa Cengiz: Ali Palabıyık'ın yönetimi ile davamız var

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 1-1 sona eren Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın yönetimi ve MHK ile yaptıkları görüşmeyle ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu. Cengiz ayrıca VAr konuşmaları için yaptıkları başvuru sonrasında IFAB'ın, "Bu konuda federasyon yetkilidir, isterse açıklar" cevabını verdiğini aktardı.

Ali Palabıyık'ın rahatsız eden bir performans sergilediğini belirten Cengiz, "Hataları bilinçli bir şekilde sürekli hale getirirse hakemler, biz bunda bir kötü niyet ararız. Dün maalesef Ali Palabıyık yönetimi ile bunu bize hissettirdi. Müthiş rahatsız olduk. Türk futbolunda maalesef, hakemlerimiz gördüğünü çalamıyor, takımlar arasında denge sağlamaya çalışıyor. Bİr takıma kırmızı kart verdiyse, diğer takıma da vermeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"RAKİBE OLSA AYNI RAHATSIZLIĞI DUYARDIK"

aynı tepkiyi başka maçlarda hata olması durumunda da göstereceklerini söyleyen başkan, "Federasyonla sabahtan beri görüşmelerimiz oldu, onların da kendi toplantısı oldu, MHK ile direkt temasta bulunduk federasyonun bilgisi dahilinde. İstişarelerde bulunduk. Bizim Galatasaray olarak söylediğimiz, burada ısrarlı ve devamlı, bir takım aleyhine hatalar yapılmıştır, o takım Galatasaray. Biz Bu hatalar, aynı hatalar rakibe de yapılsaydı, herhangi iki Anadolu takımı oynarken yapılsaydı, aynı rahatsızlığı duyardık, aynı tepkiyi verirdik" dedi.

"ALİ PALABIYIK'IN YÖNETİMİ İLE DAVAMIZ VAR"

Ali Palabıyık'ın cezalandırılması gerektiğini kaydeden yönetici, "Biz kimseyle fiziki bir savaşta değiliz. Sayın Ali Palayıbık ile ya da bize daha önce ciddi puan kayıplarına sebep olmuş hakemler ile kişisel kan davamız yok, bir vandettamız yok. Bir kişi yanlış yaptıysa, bir cürüm işlemiş ise, onun cezalandırılmasını, hükmün infazını istiyoruz. Bu lafımızı bile yine cımbızla, içinden bazı kelimeleri yok ederek kuşa çevirdiklerini görüyoruz. Ali Palabıyık'ın sahadaki yönetimi ile sonsuza kadar davamız var. Bu dava Türk futbolu için geçerli. Bizim lehimize haksız bir penaltı, haksız bir taç bile verilse, adaletin doğru tecelli etmesini isterim. Yoksa futbol yarışma, oyun olmaktan çıkar, pusu kültürü öne çıkar. Bununla da hiçbir yere gelemeyiz" diye konuştu.

"MHK YETERLİ HAKEM OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

MHK'nin hakem sayısının eksik olduğunu kendilerine ilettiğini belirten Mustafa Cengiz, "Biz devletten geldik, attığımız her adımın çok dikkatli olması amacındayız. Biz bu toplumun barış, huzur ve sükunete ihtiyacı olduğu inancındayız ve gerenlerden olmayız. 1 saate yakın konuştuk, onlar da kendi açılarından anlattılar. Türk hakemliğinin nicelik ve nitelik olarak eksik olduğunu düşünüyoruz. Kendileri de bizimle kendi sorunlarını paylaştılar, haklılar da. 18 Süper Lig takımına yeterli hakem olmadığını ve üst üste vermek zorunda olduklarını söylediler, bunları dinledik ama açıkça şunu ifade ettik. Ne ceza verildiğini biz söyleyemeyiz. Daha önce Kulüpler Birliği olayı oldu, onu müthiş yanlış anlattılar" mesajını yolladı.

"GELEN DUYUMLAR VAR; BİR BELGE YOK"

Abdurrahim Albayrak'ın 'bildiğimiz şeyler var' sözlerini açan Cengiz, "Bir camianın kaderiyle bu kadar kolay oynayamazsın, kendilerinin gereğini yapmasını bekliyoruz. Kurumların kendi aralarındaki derecelendirmeye çok dikkat ederiz, buna saygı gösteririz. Bekliyoruz. Abdurrahim beye de, bize de birçok duyum gelir gün içinde. Biz bunları filtreleriz. Abdurrahim beye gelen bilgi, duyum şeklinde, orada yan hakemin ısrar ettiği şeklinde. Oradaki direnmenin nedenlerinden birinin yan hakem olduğu söylendi, iddia bu. Bunun için elimizde yazılı bir belge, kayıt yok. Bu duyumlar geliyor ve bunu biraz check ettiğimizde doğruluğuna da inanıyoruz" diye paylaştı.

"IFAB AÇIKLAMADA FEDERASYON ETKİLİ DEDİ"

Mustafa Cengiz son olarak, VAR konusuyla ilgili IFAB'a yaptıkları başvuru sonrasında gelen cevabın, "IFAB'a yazı yazdık, sonuçta bize gelen yanıtı söylüyorum; 'Bu konuda yerel federasyon etkilidir, isterse açıklar'. Yerel federasyona da, sözlü olarak IFAB'ın açıklayın diye niyet belirttiğini duyduk. IFAB açıkça diyor ki, TFF bunu açıklayabilir, hiçbir engel yok. Hollanda'da açıkladı. MHK ile görüşmemizde, Hollanda'dakine örnekleme dedi. İspanya'da da oldu, bir örnekleme de Türkiye'de yapalım" dediğini aktardı.

"İBRASIZLIK KARARINI İPTAL ETTİRECEĞİZ"

İbra karrı sonrasında yabancı oyuncuların etkilendiğini belirten Cengiz, "Genel Kurul uzun sürdü. Yaklaşık bin kişi nasılsa ibra edildi diye düşünüp gitti. Bizim tüzükte idari ibra diye bir şey var. Başka hiçbir kulüpte yok. Özellikle yabancı sporcuların etkilendiğini söyleyebilirim. Bankalar olumsuz etkilendi. Futbol dışındaki branşlarda hala bu darbenin etkilerini hissediyoruz. Bu durumun olumlu etkilediği hiçbir şey yok. Yarın başvuru yapıyoruz bu kararı tümden iptal ettirmek için" dedi.

Başvuruyu Galatasaraylı olmayan hukukçular aracılığıyla yaptıklarını da kaydeden yönetici, "Galatasaray'ın hukukçularını yüz metre yanımıza yaklaştırmıyoruz bu süreçte. Asla. Biz kendi hukukçularımızı yolumuza devam ediyoruz. Etik olarak." diye konuştu.

