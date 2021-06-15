Mustafa Cengiz başkanlığa neden aday olmadı?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 19 Haziran'da yapılacak seçim öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 19 Haziran'da yapılacak seçim öncesi GSTV ekranında açıklamalar yaptı.

Gündeme ilişkin soruları cevaplandıran Cengiz sağlık sorunları nedeniyle seçimde başkan adayı olmadığını duyurdu.

Cengiz'in açıklamalarından satır başları şöyle:

''Galatasaray bir his takımıdır. Bu zihniyetle yönetilmezmiş. Bu zihniyet ne? Bizim zihniyetimiz Atatürkçü, laik, demokrat bir zihniyet. Seçilecek başkana en önemli uyarınız ne olur? Bu ülkede bazı kesimler Yezid diye öldürürler, şehit diye gömerler diye bir laf var. Rica ediyorum, yapamayacağınız vaatleri vermeyin.

"BİZİM ABDESTSİZ NAMAZIMIZ OLMADI"

Avrupa'daki başarısızlıklarımız çok üzdü. Çünkü çok ciddi gelirler elde edecektik. Atatürk ve İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en büyük markası Galatasaray'dır. Galatasaray dünyaca ünlü bir markadır. Hala benim aday olmamı isteyen insanlardan bin kere özür dilerim. Benim başkanlığa aday olmama nedenim sağlık sorunlarım.

"ŞİMDİ OLSA FALCAO İÇİN SIKI PAZARLIK YAPARDIM"

Falcao değerli bir karakter. Dünyanın kabul ettiği oyuncu. Falcao'nun gelişinde 70 bin kişi toplandı. Geldiği gün yollar kilitlenmişti. Şimdi Falcao ismi önüme gelse biraz daha sıkı pazarlık yapardım. Ben teknik heyete laf etmedim. Etmem de... Ama futbolculara son maçta bozuldum. Bazı oyuncuların oyunu ve sahada kendini vermemesi ağrıma gitti. Ben asla futbolcularıma şerefsiz demedim.

Fatih Hoca'yı isteyenlerle, istemeyenlerin seçimi deniyor. Bu onların seçimi değil. Ben şahsi olarak, 'Hocayla imzalamam' dedim... Hiçbir başkanın şu an yanında veya destekçisi değilim. Cuma gününe kadar bakacağım. İçlerinde en çok Yiğit Şardan'ı tanırım. Tribünden arkadaşımdır...

"OKAN BURUK'LA GÖRÜŞMEDİK"

Ben Fatih Terim varken asla ikinci bir teknik direktörle görüşmedim. Ben yalan söylemem. Okan Buruk ile telefonda bile konuşmadım. Kendimden utanırım. Senin başında hocan var. Hocaya ayıp...

BELHANDA AÇIKLAMASI

Belhanda ve Feghouli, bizi FIFA'ya verdi. Bir kişi daha yaptı, onu çok sonra açıklayabilirim. Bu bizi üzdü. Eleştirdiğimiz Falcao bile indirim yaptı. En başta Muslera indirim yaptı. Muslera'nın da açıklama yapmasından rahatsız oldum. Sen futbolcusun. Belhanda'yı gönderdiğime asla pişman değilim. ''