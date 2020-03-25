Mustafa Cengiz: Ben de hiçbir koronavirüs belirtisi yok

Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın yanı sıra oğulları Hikmet Albayrak'ın da test sonuçlarının pozitif olduğunu açıkladı. Ayrıca Cengiz, kendisinin ve Yusuf Günay'ın test sonucunun henüz çıkmadığını ifade etti.

CENGİZ SÖZLERİNE ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

Fatih hocamızın sağlığı çok iyi, maşallah yerinde. Karşılıklı espriler yaptık, sağlığı yerinde. Sevenleri sevinsin, rakipleri biraz daha çalışsın. Bende bilinen belirtelerin hiçbiri yok. Test yapıldı bunun sonuçlarını bekliyoruz. Velev ki korona geldi... Bizim doktorlardan aldığımız bilgi, kitlenin zaman içerisinde yüzde 80'inin bu virüse yakalanacağını söylüyor. Kalan yüzde 20 için devlet bir ulusal savaş içinde. İlgili bakanlıkların dediklerine uymamız gerekiyor. Bütün departmanlarımızı evden çalışmaya sevk ettik. Bu bir pandemi. Bu salgından kaçış görünmüyor, önemli olan vücut direncini en üstte tutarak, yönergelere titizlikle uyarak bu salgını atlatmak.

Biz uyarılarımızı yaptık ama maalesef algı peşinden koşanlar, biz maçların seyircili oynanmasını istemişiz gibi ters algı yapıyorlar. Kronolojik sıraya uymuyorlar. Devletimiz ne derse odur. Spor bugün var, yarın yok. İnsan hayatından daha değerli hiçbir şey yok. En değerli olan insanların varlığı. Bu tüm insanlar adına pandemi. Tabii biz önce kendi insanlarımızı düşünüyoruz. Akşam, devletimiz bir karar aldı.

"BİZ BİR AVANTAJ ELDE EDELİM DEMEDİK"

Akşam 19.00'da seyircisiz dendi, dediklerimizin miadı doldu. O akşam, hemen devletimizle iletişime geçtik. Ama biz, öneri olarak en az 1500 insan var akredite olan. Bizler, Beşiktaş yöneticileri de oradaydı. Herkes risk altındaydı. Bunu seyircili ya da seyircisiz oynatmak yerine erteleme isteme sebebimiz nedir. Bizim kalan 8 maçımızın 5'i deplasman. Biz bunu istemedik, seyircisiz oynamak zaten bizim için avantaj. Sporcular çok huzursuzdu, Fatih hoca tek tek ikna etti. Maç oynandı.

Biz bir avantaj elde edelim demedik. Erteleyelim dedik. Maalesef, TFF müthiş bir inatla, sanki ligin illa da oynanmasını istediler. Futbolcular sahaya çıkmayı istemiyorlar. Bizden başka da bunu konuşan olmadı, bir tek Bursaspor basketbol takımı bildiri yayınladı. Nihat beyi aradım, maçların ertelenmesinde hayır var dedim. 8 maçı, haftada 2 maç oynayarak 1 ayda tamamlarız. Devletimiz bize ne zaman yol verirse, 1 ayda bitiririz. 1. Lig'de 6 maç kaldı, bu daha kısa sürede biter. Bu bir sağlık sorunu, bu nedenle erteleme istedik. Stadı dezenvekte ettik, gelin dediğimizde devletimiz seyircili oynanma kararı almıştı. Olay bu. TFF, bu süreci sağlıklı olarak yönetemedi. Nihat bey bana hayır, Kulüpler Birliği ıslak imzalı kağıt getirmezse müdahil olmam dedi.

