Mustafa Cengiz: Bu galibiyet okullarda ders diye okutulsun

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe galibiyetinin ardından Kalamış'ta sarı-kırmızılı takımın tesislerinde galibiyeti kutladı.

Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada "Marjinal değeri çok yüksek bir galibiyet. Bunun nedeni hem rakibin değerli olması, hem de 20 yıldır kazanamamız. Bu sayın rakibimize verdiğimiz değeri de gösteriyor. İktisat derslerinde okutulması gereken bir galibiyet. Bize nasip ve kısmet oldu. Teknik kadromuzu, oyuncularımızı tek tek kutluyorum. Taraftarlarımıza da selam olsun." dedi.

Başkan yardımcısı Yusuf Günay ise "Son derece mutluyuz, inanılmaz mutluyuz. Galatasaray inşallah bu yıl da şampiyon olacak. Bu hafta sessiz kaldık, inanıyorduk ve konsantre olduk. Kenetlendik, muhteşem bir galibiyet geldi." ifadelerini kullandı.

