  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Mustafa Cengiz, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, uzun süren rahatsızlığına yenik düştü ve 71 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı camianın 3.5 yıl başkanlığını yapan Cengiz, kulübün 37. başkanı olarak tarihteki yerini almıştı.

Mustafa Cengiz, başkanlığının son 1 yıllık bölümünde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti. 2020 yılının ilk aylarında rahatsızlığı ortaya çıkan Mustafa Cengiz, beyninden ve midesinden bir dizi operasyon geçirmişti. Cengiz, bu süreçte uzun süre tedavi görse de tedavilerden beklenen yanıtı alamadı ve 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Etiketler mustafa cengiz galatasaray
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Savcı Sayan işçileri dövdü'' iddiası
Müslüme olayında bir rezalet daha: Tecavüzden dünyaya gelen çocuğunu taciz etmiş!
Miting krizi büyüyor! CHP'den Bakan Soylu'ya yanıt
Döviz borcu olanlara kritik uyarı
Seyhan Soylu'dan bir bomba daha: ''Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı''
TL'deki değer kaybı sonrası borsada yabancı vurgun
Hamile kadının feci ölümü! Çamaşır yıkarken timsaha yem oldu
Yargıtay'dan çalışanlara ''yıllık izin'' müjdesi
Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü
Ne doktor, ne mühendis, ne yazılımcı... Bu sektörde maaşlar 20 bin TL'ye çıktı