Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a 'sicil' cevabı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Club Brugge maçı öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap verdi.

Mustafa Cengiz, "Moskova'da da hatırlarsınız yine maçtan önce kelamlar vardı. 17 kulübün yayınladığı saçma bir bildiri vardı. 17 kulübün birleşip yaptığı bir açıklama, içeriği doğru olsa da Galatasaray'a yönelik bir açıklamaydı. Yine ülkemizi temsilen burada bulunuyoruz ve yine arkadan dolaylı laflar... Bunlar hiç hoş şeyler değil. Hangi vizyon içerisinde bunlar dile getiriliyor, açıklamada zorlanıyorum." ifadelerini kullandı.