Mustafa Cengiz'den Beşiktaş derbisi açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2-0 kazanılan Beşiktaş derbisi ve tartışılan hakem kararlarıyla ilgili konuştu.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...

"Bizim hakemlerle ilgili görüşlerimiz vardı geçmişte, buna 8 kulüp tarafından verilmiş yazılı bir tepki vardı. Ben hiçbir zaman lehimize bir ayrıcalık ve hata yapılsın istemedim, öyle algılandı. Ben taçtan girersem ofsayttan çıkarım, ofsayttan girersem penaltıdan çıkarım. Sahada, kazanmayı isteyen ve mücadele eden bir takım vardı. Dün iki takım için de hata yapılmış olabilir, yanlışlar olabilir. Bunun tartışmasını kamuoyu yapıyor.

Benim tek korkum kalan haftalarda kasıt olması. İnsanın olduğu her yerde endişemiz var. Hata yapabiliriz, fakat kasıt olmasın. Biz hakemlerden objektif, adil ve dürüst olmasını bekliyoruz. Yürekli olmalılar. Biz kimsenin endişesini dile getirmesine engel olmadık.

Ben şunu söyleyeyim son düdük çalınmadan hiçbir şey demem. İnşallah hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşırız. Eleştirenlere saygı duyarım. Önemli olan sporun barış, kardeşlik ve dostluk içinde geçmesi. En başta taraftarımıza teşekkür ederim. Yarattıkları ambiyans ve katılım için. Spor bir rahatlama bir deşarj unsuru. Ben bunun şarj, gerginlik haline getirilmesine karşıyım.

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"HAKEM FANATİK OLABİLİR AMA SAHAYA TARAFTARLIĞINI KARIŞTIRMAMALI"

Hakem sorunu nasıl çözülür? İnsanı eğitmekle ilgili bir durum. 14 aydır bunu söylüyorum. Hakemler hakim değil, adalet dağıtamaz. Gördüğünü çalmalı. Üst üste hata yapmamalı. Vicdanının sesine uymalı. Bir penaltı verdiyse bir daha vermekten çekinmemeli. Hakem takım tutabilir, fanatik de olabilir. Bu, onun futbolla ilgilendiğini gösterir. Ama sahaya o taraftarlığını karıştırmamalı. Biz hakemlerin hangi takımı tuttuğundan ziyade objektif kararlarına bakıyoruz. Bir kura çekilebilir demiştim. Buna çok şiddetli tepki verildi. Çok şaşırdım. Bir öneriydi.

FİKRET ORMAN'IN AÇIKLAMALARINA SAYGI DUYARIM

Fikret Orman'ın açıklamalarına saygı duyarım. Bir insan kendi oynadığı maç hakkında, kendi aleyhine olduğu bir karara inanıyor, feryat ediyor ve bu feryat haklı bir temele dayanıyorsa ben dinlenmesinden yanayım, ona karşı bildiri yayınlanması tarafında değilim.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASINA CEVAP

Fenerbahçe'nin açıklaması hakkında bir açıklama yapacağım fakat tenhada gördüğünüzü, tenhada karşılarsınız. Evet küfürlü bir tezahürat teşebbüsü oldu. Onu ben, Abdurrahim ve Yusuf durdurduk. Bizim bunları aşmamız gerek. Kişisel tutumlarla değil, genel olarak camiaları temsil eden insanlar olarak söylem ve imalardan yana değilim. Bizim rakiplerimiz büyük ve değerli camialar. Rakiplerimiz ne kadar büyük ve değerliyse biz de o kadar büyük ve değerliyiz."

