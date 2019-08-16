Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması: Çalışmalarımız devam ediyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçı için bulunduğu Denizli'de TRT Spor'a konuşan Mustafa Cengiz "Galatasaray, diğer takımlar hedeflerine varmak için kendi kendini düzenli olarak yenilemek durumunda. Sevgili hocamızın istekleri ve bizim yapabilme kapasitemiz doğrultusunda realize etmeye çalışıyoruz. Nzonzi, Seri, Emre Mor, Babel ve diğer kardeşlerim olsun, 10 transfer yaptık. Dünya çapında yıldızlar. Marka değerinden söz edilen bir ligde, bu isimlerin sadece Galatasaray'a değil Türk futbolunun marka değerine katkı yapmasını istiyoruz" dedi.

Cengiz "Falcao önümüzdeki hafta geliyor mu?" sorusuna "Bilemem, çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu kadar diyebilirim. Her şeyin hayırlısı. Mevlam neylerse güzel eyler" yanıtını verdi.



