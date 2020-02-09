Mustafa Cengiz'den flaş açıklama! Ağlıyorsunuz!

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı kırmızılıların Başkanı Mustafa Cengiz flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Cenigz'in açıklamaları;

"AĞLIYORSUNUZ"

"Ben kötülük dilemem, gülmesini dilerim. Yeter ki Galatasaray rekabeti onu ağlatsın. Siz hem gülüyorsunuz ama tabiri caizse ağlıyorsunuz her gün çıkıp. Geçen yıl sanırım kasım ayıydı, biz Rusya'daydık, 17 kulüp adına sadece 8 takımın olduğu bir bildiri yayınlandı. Bu bildirinin baş aktörlerinden birinin hakemlerden şikayetçi olmasını ben anlayamıyorum. Biz ileriye olumlu mesajlar vermeliyiz."

"FUTBOLU NEFRET HALİNE GETİRMEYELİM"

"Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Kasımpaşa... Bizim kardeşimiz, dayımız, eniştemiz... Sadece renkler bizi ayırt ediyor, biz düşman değiliz. Tüm söylemlerimizde, toplumun deşarjı olması gereken futbolu nefret haline getirmeyelim. Biz derbide de yenebiliriz, yenilebiliriz. 6-0 yenildik, Beşiktaş şampiyon olmuş olabilir, ben yanılmış olabilirim. "

"HANGİ MADDEYE GÖRE ARTIRIM VERDİNİZ?"

TFF, hepimizin federasyonu. Onu bitirerek bir yere varamayız.Siz hangi maddeye göre artırım verdiniz bunu sorduk. Hala daha yanıt alamadık. Biz sadece soru soruyoruz. Herkesin yaralı olduğu yerde genel bir durumdan bahsetmek zor ama sporun kardeşlik içinde yapılacağına o birliğin tehsis edileceğine inanıyorum.

"İYİ NİYETLİ GÖRMÜYORUM"

"Sadece kendimiz için değil, herkes için adalet istemeyiz. Mali ve idari açıdan iflas ederseniz kayyuma gidersiniz. Bizden hoşlanmayabilirsiniz ama kayyum talep etmek, hele bu kadar yoğun başarılardan sonra bunu istemeyi ben iyi niyetli görmüyorum."

"GALATASARAY MÜCADELENİN HER ZAMAN MERKEZİNDEDİR"

Ben bütün rakiplerimize saygı duyarak, küme düşmesi noktasında olan bile büyük mücadele veriyor. Son düdük çalınmadan mücadele bitmez, Galatasaray mücadelenin her zaman merkezindedir. Hak edenin kazanmasını ve hak edenin de Galatasaray olmasını diliyorum.

"BAZI BAŞKANLAR NERDEYSE HABER BÜLTENİ SUNACAK"

Diğer başkanları da ikna etsinler ben buluşmaya varım. TV'ye çıkmayı çok seviyor bazı başkanlar, neredeyse bazı başkanlar haber bültenlerini sunacak. Muhabirler elinizden ekmek gidebilir dikkatli olun.

