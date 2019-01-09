Mustafa Cengiz'den Ibrahimovic itirafı! Fenerbahçe ve Yıldırım Demirören'e gönderme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu ve başkan adayı olduğu dönemde verdiği "Ibrahimobic transferi" sözünün sosyal medyada gündeme gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Zlatan Ibrahimovic için girişimlerde bulunduğunu kaydeden başkan, "Ben, Ibrahimovic'i alabilirdim, alamadım. Ibrahimovic transferi ile uğraştım, emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE BASKETBOL GÖNDERMESİ

Basketbol şubesindeki eleştiriler nedeniyle Fenerbahçe'nin EuroLeague'deki başarısına değinen Cengiz, "Fenerbahçe Basketbol, Türkiye'nin gururu ama EuroLeague'de şampiyon olunca ne kazanıyorlar biliyor musunuz? 1 milyon euro. Ne harcıyorlar peki? 40 milyon euro. Biz bu sene takıma sadece 2.5 milyon Euro harcadık" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ VE TİCARİ ÇIKARIM YOK"

Kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtlayan Galatasaray başkanı, "Öfkeleniyoruz, yönetime kızıyoruz! Neden? Galatasaray için. Ne bir siyasi, ne de bir ticari çıkarımız var. Benden haz etmiyor olabilirsiniz, bunları saygıyla karşılıyorum, ben böyle bir kültürden geliyorum. Galatasaray başkanlığı benim planlı olarak geldiğim bir makam değil, üç hafta içerisinde bir tepki olarak bu göreve geldik" dedi.

"BEN G.SARAY'IN TARİHİNİ BİLİYORUM"

Fenerbahçe'yi basketbolda mağlup ettikten sonra yaptığı açıklamalar eleştirilern Cengiz, "Fenerbahçe basketbol maçından sonra konuşmak zorunda kaldım, 20 yıl demek istemedim, 20 katı bütçe demek istedim. Ben, Galatasaray'ın tarihini biliyorum, bana buradan vurmaya çalışmayın" diye konuştu.

Sosyal medyadaki yorumlar sorulan Cengiz, "Twitter'ı oturup izlediğimi söylüyorlar, oturup izlemiyorum ama arkadaşlar bana raporları gönderiyor. Bana sunulan raporlarda da ben üzülmeyeyim diye sadece iyi olan şeyler var" cevabını verdi.

YILDIRIM DEMİRÖREN'E CEVAP!

Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde Yıldırım Demirören'in "Hiçbir takım için hakemlerimizi feda etmeyiz" sözlerine yanıt vererek, "Ben hiçbir takım için hakemimi yedirmem. Ben de diyorum ki, hiçbir hakem hiçbir camianın üstünde değildir. Vallahi bende TFF'nin istifa etmesini istiyordum, etmediler" dedi.

