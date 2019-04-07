Mustafa Kaplan: Öncelikli hedefimiz ligde kalıp, gelecek sezon için plan yapmak

Spor Toto Süper Lig’in 27. hafta müsabakasında MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe’yle oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe maçına uzun süredir hazırlandıklarını aktaran Kaplan, "Üzgünüm, kazanacağımız maçı berabere bitirdik. İlk yarı verdiğimiz ve ürettiğimiz pozisyonlar var. Özellikle maçın son 15 dakikalık bölümde gol atabilirdik. 3 Haftadır biz sürekli Fenerbahçe’nin üzerine çalıştık. Hasan Ali Kaldırım’ın attığı gole çok çalıştık. Fenerbahçe’den aldığımız 1 puana sevinememe rağmen yine de iyidir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"BOYD 40 DERECE ATEŞLE OYNADI"

Basın mensuplarının 'neden geç değişiklik yaptınız' sorusuna, "Boyd 40 derecelik bir ateşle oynadı. Odada Boyd’la konuştuğumda, ‘Ben de oyunculuğum döneminde böyle maçlara çıktım. Maça çıkarsın 2 gol atarsın, biz de kazanırız’ dedim. Nitekim Boyd golünü attı ama kazanamadık" şeklinde cevap verdi.

"HAKEM İYİ BİR MAÇ YÖNETTİ"

Kaplan, müsabakanın hakemi Mete Kalkavan ile ilgili de konuşarak, "Pozisyon tam önümde olduğu için net gördüm. Hakemin verdiği kararlar net doğru. Ben Harun’un da atılmasını beklerdim fakat kargaşada hakem böyle takdir gösterdi. Biz iyi bir ekip olduk. Cezalı oyuncularımın yerine de haftaya başka oyuncularım oynar. Kayseri maçında yerlerini dolduracağız. Hakemi tebrik ediyorum bence iyi bir maç yönetti" şeklinde konuştu.

"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ LİGDE KALIP, GELECEK SEZONUN PLANINI YAPMAK"

Milli maç arasında Fenerbahçe'ye iyi konsantre olduklarını belirten Kaplan, "Sako ve Boyd’a Fenerbahçe’nin bek oyuncularına dikkat etmesi gerektiklerini anlatmıştık. Golü yediğimiz anda yapılan müdahalelerde biraz geç kalınca da golü yedik. Altay’a ek bir parantez açmak istiyorum. Ülke futbolu için iyi bir kaleci yetişiyor. Fenerbahçe’nin kadrosunu görünce Ersun Yanal’ın bizi yenmek için geldiğini düşündük. Bizim Fenerbahçe karşısına ilk çıkan oyuncularımız var. Bizim bundan sonraki hedefimiz bu takımı ligde tutmak. Ankaragücü camiası çok sıkıntılar atlattı. Öncelikli hedefimiz ligde kalıp, önümüzdeki sezon için planlama yapmak olacak. Önce bu sezonu kurtaralım" açıklamasında bulundu.

