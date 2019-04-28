Mustafa Kaplan'dan Burak Yılmaz tepkisi: Hakemler cesaretli olsun

Spor Toto Süper Lig’in 30.haftasında Beşiktaş’a karşı deplasmanda 4-1 mağlup olan MKE Ankaragücü’nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Oynadıkları oyunun skoru bu olmaması gerektiğini belirten Kaplan, “O kadar iyi oynamamıza rağmen, özellikle ilk yarı iyi mücadele etmemize rağmen 4-1 mağlup olmak bizi çok üzdü. Kazanan takımı tebrik ediyorum. Hakem hakkında konuşmak istiyorum. İlk yarı bir dirsek vardı oyuncuma yapılan ama kart çıkmadı. İlk yarı kora kor oynadık. Bu kadar şut atmamıza rağmen mağlupsunuz. Bu benim adıma üzüntü verici. Taraftar ve camia adına üzgünüm. Oyunu çirkinleştirmeden iyi oynadık. Ancak bize çok basit kartlar verildi. Beşiktaş’a da verilmeyen kartlar vardı. Önümüzde Rize maçı var, kendimizi o maça odaklayacağız” dedi.

"HAKEMLER CESARETLİ OLSUN"

Hakem Umut Meler’i eleştiren Kaplan, “Hakem arkadaş çok basit kartlar verdi. Burak’ın Kulusic’e dirseği vardı. Kart vermedi. Verse Burak cezalı durama düşecekti. Geçen hafta Sivas’ta da görmedi. Hakem arkadaşlar daha cesaretli olsun. Biz Ankaragücü olarak cesaretli oynadık. Korkmadık. Buradan puanla da dönebilirdik. Oynadığımızın oyunun karşılığında 4 gol yememeliydik” şeklinde konuştu.

