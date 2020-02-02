Mustafa Reşit Akçay: Hamsinin kafasını da yerim, kuyruğunu da

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile sahasında 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, sonuca rağmen ligde umutlarını kaybetmediklerini söyledi.

Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yeni transferleriyle kazanmaları gereken karşılaşmadan bir puanla ayrıldıklarını kaydetti.

Karşılaşmada "geleceğe umutla bakma duygularının biraz daha geliştiğini" vurgulayan Akçay, "Bazı şeyleri kolay çözebiliriz. Teknik, taktik zekayla ve tekrarla çözülebilecek sorunları çözeceğiz. Fiziki sorunlar zaman alabilir. Onlar için de antrenman limitinin bizlere verdiği reçetelerden faydalanarak o konuları da çözmeye çalışacağız. Umarım MKE Ankaragücü ve taraftarımız için iyi sonuçlar alarak başarabiliriz." diye konuştu.

"HAMSİNİN KAFASINI DA YERİM KUYRUĞUNU DA"

Kazanmaya dair umudunu asla yitirmediğini ve bundan sonraki maçlarda başarılı olacaklarını ifade eden Akçay, "Umut tükendiğinde siz de tükenirsiniz. Umudumu kaybettiğimde evime gidip torunlarımı sevmeliyim. Ama asla teslim olmayız. Ben Trabzonlu, Karadenizliyim, hamsinin kafasını da yerim kuyruğunu da." değerlendirmesini yaptı.

Akçay, transfer döneminin artık kapandığını ama içerde geliştirilmesi gerekli oyuncuların olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayıları çok fazla olmasa da var. Yönetime ve özellikle izleme komitesinde bulunan arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün çok üst düzey kulüplerimizin bile çözemediği sorunları bu adamlar çözdü. kümede kalırız ya da kalmayız onu Allah bilir. Ama ben şahsım ve futbolcularım ve teknik heyet kalmak için her şeyi ama her şeyi yapacağız."

