Nagatomo Galatasaray'da kalmak istiyor

Devre arasında kiralanan ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Japon sol bek Yuto Nagatomo, kariyerine G.Saray'da devam etmek istiyor. Inter'le 1 sezon daha mukavelesi bulunan futbolcu, İtalyan ekibini ikna etmek için yöneticilerle görüşecek. Inter onun için yaklaşık 5 milyon euro gibi bir rakam istiyor. Ancak tecrübeli oyuncunun, "Eğer indirim yapmazsanız bir sezon sonra bedelsiz olarak ayrılırım ve para kazanamazsınız. Bana izin verin" şeklinde rest çekeceği öğrenildi.

BEN %100 KALMAK İSTERDİM

Öte yandan T-Sport'a konuşan Nagatomo, "Şu an karar verme şansım olsaydı %100 Galatasaray'da kalmak isterim. Burada gerçekten mutluyum. Fatih Terim buraya gelmemde etkili oldu. Takıma katıldıktan sonra Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bir kez daha anladım. Taraftarlar harika. Türk halkı çok yardımsever, çok arkadaş canlısı ve birbirlerine saygılı. Hedefler daima büyümeli. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans göstermeye odaklanmalıyız" dedi.

EN KRİTİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇIYDI

Tecrübeli oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu sene benim ve takımım adına en önemli maç Beşiktaş maçıydı. Derbiyi kazanmamız güvenimizi artırdı. Buraya geldikten sonra Fatih Terim gibi büyük bir karakterle tanışma fırsatım oldu. Oyuncularla baba-oğul ilişkisi kuruyor. Futbolu çok iyi biliyor ve insani ilişkileri harika. Onunla uzun süreli devam edilmeli diye düşünüyorum. Onun ve G.Saray'ın kimyası çok iyi tutuyor. Takımı inanılmaz ateşliyor ve özgüvenini yukarılara çekiyor.