Namağlup Trabzonspor, 3 golle işi bitirdi
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 13. haftayı da kayıpsız geçti. Namağlup lider, Gaziantep'i ilk yarıda bulduğu 3 golle mağlup edip 3 puana uzandı.
Bordo-Mavililer önemli eksiklerine rağmen Gaziantep FK'yı mağlup etmeyi başardı. 3-0 kazanan lider Trabzonspor'un golleri ilk yarıda geldi. Abdülkadir Ömür, 19'da perdeyi açtı. 42'de Djaniny skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bitmeden Kuzey'in golcüsü Cornelius sahneye çıktı. Trabzonspor ilk yarıda bulduğu 3 golle maçı 3-0 kazandı.
TEK YENİLGİSİZ TAKIM
Trabzonspor, Süper Lig ve beş büyük lig olmak üzere şu anda yenilgisiz tek takım. Bordo-Mavililer yoluna kayıpsız devam ediyor.
PENALTI İSYANI
Gaziantep FK, maçın başında ve ilk yarının sonlarında verilmeyen penaltısı için isyan etti. İki pozisyonda da kahramanlar Dicko ve Vitor Hugo'ydu.
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