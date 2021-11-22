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Namağlup Trabzonspor, 3 golle işi bitirdi

Namağlup Trabzonspor, 3 golle işi bitirdi

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 13. haftayı da kayıpsız geçti. Namağlup lider, Gaziantep'i ilk yarıda bulduğu 3 golle mağlup edip 3 puana uzandı.

Bordo-Mavililer önemli eksiklerine rağmen Gaziantep FK'yı mağlup etmeyi başardı. 3-0 kazanan lider Trabzonspor'un golleri ilk yarıda geldi. Abdülkadir Ömür, 19'da perdeyi açtı. 42'de Djaniny skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bitmeden Kuzey'in golcüsü Cornelius sahneye çıktı. Trabzonspor ilk yarıda bulduğu 3 golle maçı 3-0 kazandı.

TEK YENİLGİSİZ TAKIM
Trabzonspor, Süper Lig ve beş büyük lig olmak üzere şu anda yenilgisiz tek takım. Bordo-Mavililer yoluna kayıpsız devam ediyor.

 PENALTI İSYANI
Gaziantep FK, maçın başında ve ilk yarının sonlarında verilmeyen penaltısı için isyan etti. İki pozisyonda da kahramanlar Dicko ve Vitor Hugo'ydu.

Etiketler gaziantep
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