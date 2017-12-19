Nasri’nin menajerinden transfer yorumu !

Sezona Nasri, Menez, Djourou, Vainqueur gibi yıldız isimleri transfer ederek iddialı bir başlangıç yapmak isteyen ancak düşme hattından kurtulamayan Antalyaspor’da görevi bırakan Başkan Ali Şafak Öztürk’ün danışmanı George Gardi, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Samuel Eto’o ile birlikte Samir Nasri’nin de menajerliğini yürüten Gardi, Leonardo’nun takımdan ayrılışını şu sözlerle değerlendirdi:

“Leonardo Antalyaspor’un başına hassas bir durumda geldi. Antalyaspor’un son sıralarda olmasının yanı sıra birçok sakat oyuncu Leonardo’nun istediği takımı kurmasına engel oldu. Başkan Ali Şafak Öztürk, futbol dışındaki sorunlar nedeniyle istifa etmeye karar verdiğinde, Leonardo da ayrılmayı tercih etti. Çünkü buraya özel bir proje için gelmişti.”

Gardi, Antalyaspor’da forma giyen birçok futbolcuya İtalya’dan talipler olduğunu belirtirken, Nasri ile ilgili “Bazı oyuncular için İtalya’dan birkaç teklif var. Bazılarının gerçekleşmesi mümkün olabilir. Şahsen ben, Nasri’yi Inter’de görmek isterim, Icardi’nin arkasında” yorumunda bulundu.