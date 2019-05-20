Nasser El Khayati Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında görüldü

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 2. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da büyük sevinç yaşanırken, gelecek sezonun transfer çalışmaları da şimdiden başladı. Sarı-kırmızılıların 22. şampiyonluğunu ilan ettiği Medipol Başakşehir mücadelesinde ise büyük bir sürpriz yaşandı.

Maçın ardından saha içinde yaşanan kutlamalarda sürpriz bir isim de yer aldı. Hollanda'nın ADO Den Haag takımında forma giyen Nasser El Khayati, Galatasaray forması giyerek kutlamalarda boy gösterdi.

El Khayati, daha önce NAC Breda'da birlikte forma giydiği Galatasaraylı Ömer Bayram ve vatandaşı Younes Belhanda ile Türk Telekom Stadı'nda fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Ömer Bayram ve Younes Belhanda ile paylaşımları sonrası El Khayati'nin Galatasaray'a transfer olacağına dair dedikodular artarken, konu ile ilgili sarı-kırmızı camiadan henüz bir açıklama gelmedi.

ADO Den Haag ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 10 numara pozisyonunda forma giyen Nasser El Khayati, bu sezon forma giydiği 35 maçta 20 gol atıp, 12 asist yaptı.