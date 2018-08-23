Ndiaye’nin geliş tarihi belli oldu !

Galatasaray’da transfer için beklenen Senegalli oyuncu Badou Ndiaye’de rötar yaşandı.

2. başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim’in Salı günü geleceğini açıkladığı Senegalli, Cuma günü İstanbul’da olacak. TRT Spor’un haberine göre, Galatasaray Stoke City ile anlaştı ve iki takım arasında bir problem yok.

GALATASARAY BEDELSİZ KİRALAYACAK

Sarı-kırmızılılar, Senegalli oyuncuyu bedelsiz olarak sezon sonuna kadar kiralayacak. Badou Ndiaye’nin menajerinin de yarın [23 Ağustos] İstanbul’a gelerek Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.

Ndiaye’nin eski kulübüyle arasındaki kuçük problemleri çözdükten sonra yola çıkacağı belirtildi.