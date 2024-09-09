Ndombele'nin son hali görenleri şaşırttı
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Galatasaray'da oynarken fazla kiloları nedeniyle eleştirilen Tanguy Ndombele'nin Nice takımı ile sahaya çıktığı son maçtaki hali dikkat çekti.
Geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak Galatasaray forması giyen Tanguy Ndombele fazla kilolarıyla dikkat çekmişti. Galasaray'ın sezon sonunda vedalaştığı deneyimli orta saha oyuncusu ilerleyen süreçte Nice'e transfer olmuştu.
NDOMBELE FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU
Nice ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Tanguy Ndombele, Fransız temsilcisiyle Ligue 1'de ilk maçına çıktı. Nice'in Auxerre'e deplasmanda 2-1 mağlup olduğu maçta sahaya ilk 11'de çıkan Ndombele'nin fit hali dikkat çekti.
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