Nefes kesen maç: Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu

Ankaragücü ve Ümraniyespor’un ardından Süper Lig’e yükselen 3. ve son takım da belli oldu.

TFF 1. Lig'de sezonun finali nefes kesti! Play-off maçlarında finalde karşılaşan Bandırmaspor ile İstanbulspor müsabakası izleyenleri adeta büyüledi. Final yolunda Eyüpspor’u eleyen Bandırmaspor, Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Ankaragücü ve Ümraniyespor’un ardından Süper Lig'in son biletini 2-1'lik skorla İstanbulspor kaptı.

İSTANBULSPOR ÖNE GEÇTİ

Ethemi topu çizgiden çevirdi, sol kanattan ceza alanı içine bakarak bir orta kesti, İbrahim Yılmaz bomboş pozisyonda kafayı vurdu ve İstanbulspor'u finalde 1-0 öne geçirdi.

45+3'TE VAR'A GİTTİ, PENALTIYI VERDİ

45+3'te Bandırmaspor atağında sağ kanattan ceza alanı içine orta yapıldı, Oğuzhan, Lokman'a dirseğiyle müdahalede bulundu. VAR, hakem Halil Umut Meler'e 'Pozisyonu izlemelisin' tavsiyesinde bulundu. Meler, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Keny penaltıda hata yapmadı ve skoru 1-1'e getirdi.

45+6'DA BİR PENALTI DAHA

Dakikalar 45+6'yı gösterdiğinde Bandırmasporlu Lokman ceza alanı içine doğru kullanılan serbest vuruşta rakibini düşürdü, VAR yine Meler'e 'Pozisyonu izlemelisin' dedi, Meler, VAR'a gitti. Meler, pozisyonu izledi ve yine penaltıyı verdi. İbrahim Yılmaz topu ve kaleci Gökhan'ı ters köşelere yolladı ve skor 2-1 oldu.



İSTANBULSPOR, 2004-2005'TEN BERİ SÜPER LİG'DEN UZAK

Ligin normal sezonunu 4. sırada tamamlayan İstanbulspor, yarı finalde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile final için karşı karşıya geldi. Deplasmandaki karşılaşmayı 4-2 kazanan İstanbulspor, evindeki ikinci maçta rakibine 1-0 yenilmesine rağmen adını finale yazdırdı.

Süper Lig'de son olarak 2004-2005'te yer alan İstanbulspor, 23 sezon mücadele ettiği ligde 756 maça 237 galibiyet, 229 beraberlik ve 290 yenilgi yaşadı.

2004-2005 sezonunda 17. sırada yer alarak Süper Lig'den düşen İstanbulspor, TFF 3. Lig'e kadar geriledi. 5 sezon TFF 3. Lig'de mücadele eden İstanbulspor, 2017-2018'de Spor Toto 1. Lig'e kadar yükseldi.

İstanbul temsilcisi, 1967-1968 sezonunda Ziya Taner yönetiminde, 1994-1995'te Kadri Aytaç idaresinde iki kez Süper Lig vizesi alırken, 1. Lig'de 1993-1994, 2005-2006 ve geçen sezon olmak üzere 3 kez mücadele ettiği play-off'ta Süper Lig'e çıkma başarısı gösteremedi.

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR TARİHİNDE İLK PEŞİNDEYDİ

Royal Hastanesi Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'in normal sezonu 3. sırada bitirerek play-off oynama hakkı elde etti. Yarı finalde Eyüpspor'a ilk maçta 1-0 mağlup olan Royal Hastanesi, rövanş mücadelesinde rakibini 3-0 yenerek finale yükseldi.

Süper Lig tecrübesi bulunmayan Royal Hastanesi Bandırmaspor, play-off'ta tarihinde ilk kez mücadele etme başarısı gösterdi. Finale kadar gelen Bandırmaspor, Süper Lig'e yükselerek bu başarısını taçlandırmaya çalışacaktı.

5 Haziran 1965'te kurulan genelde 2 ve 3. liglerde yer alan Bandırmaspor, 2015-2016 sezonu sonunda 1. Lig'e yükseldi. Bir sonraki sezon 1. Lig'de 17. sırada yer alarak tekrar alt lige düşen Bandırmaspor, 2019-2020'de yeniden 1. Lig vizesi aldı. Son 2 sezonda 1. Lig'de yer alan Bandırmaspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı için yarıştı.

PLAY-OFF'TA 27. FİNAL

İlk olarak 1978-1979 sezonunda uygulanan play-off sistemi bu yıl 27. kez oynanıyor. Play-off'ta daha önce 20 farklı takım Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Kasımpaşa'nın 3 kez mutlu sona ulaştığı play-off finalinde Antalyaspor, Eskişehirspor, Göztepe, Konyaspor, Sakaryaspor ikişer, Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Gaziantep, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor da birer kez play-off'ta gülen taraf oldu.

1993-1994 sezonundaki play-off mücadelesi sonunda Adana Demirspor ve Antalyaspor olmak üzere iki takım birden Süper Lig vizesi almıştı.

KOCAELİ, PLAY-OFF FİNALİNE EV SAHİPLİĞİ YAPAN 8. İL

Spor Toto 1. Lig finalinin oynanacağı Kocaeli, finale ev sahipliği yapacak 8. il oldu.

Ankara'da 8 kez oynanan play-off finaline İstanbul 6, Antalya 4, Konya 3, Eskişehir ve İzmir ikişer, Bursa ise 1 kez ev sahipliği yapmıştı.