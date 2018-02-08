Negredo transferinde şok gerçek !

Beşiktaş'ın Alvaro Negredo transferinde menajer kurbanı olduğu iddia edildi.



Habertürk'ten Atilla Türker, Beşiktaş'ın bu yaz kadrosuna kattığı İspanyol santrfor Alvaro Negredo'nun transferinin perde arkasını kaleme aldı.

İşte o yazı:

Mevzu şu:

“Sezon başında Negredo serbestti. Yani bonservisi elindeydi. Bedavaydı. Ama bonservis bedeli olarak Beşiktaş’ın kasasından 2,5 milyon Euro çıktı, Valencia’nın kasasına girdi. Bu para daha sonra Valencia’dan çıktı ve sonrasında adeta buhar oldu!”

GALATASARAY’DAN 3,5 ALACAKTI BEŞİKTAŞ’A 4 MİLYON 350 BİN EURO’YA İMZALADI

Çok ilginç bazı bilgiler vereyim. Negredo, Beşiktaş’tan önce Galatasaray ve Fenerbahçe’ye bonservissiz önerildi. Ama alınmadı.



Galatasaray’ın o dönemki sportif direktörü Cenk Ergün, Negredo transferi için 10 gün arayla 2 kez Madrid’e gitti. Negredo’nun menajeri olan Juanma Lopez’le görüştü. Bu 2 görüşme de Lopez’in ofisinde gerçekleşti. Bonservis bedeli olmadan Negredo’nun transfer edilmesi konusunda tam bir anlaşma sağlandı. Negredo’nun yıllık ücreti 3,5 milyon Euro olarak belirlendi. Ancak Igor Tudor, Negredo’ya sıcak bakmadı, Gomis’i istedi.

Negredo, daha sonra yine bonservissiz olarak Fenerbahçe’ye önerildi. Ancak yine kabul görmedi, Soldado tercih edildi.

Sonuç olarak... Negredo’nun transferinde Beşiktaş’ın kasasından 2,5 milyon Euro bonservis bedeli çıktı. Kendisiyle de yıllık 4 milyon 350 bin Euro üzerinden 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Yani... Arada 4 milyon Euro’dan fazla bir kaçak var.