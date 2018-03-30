Negredo ve Vagner Love ayrılıyor !

Beşiktaş, ara transferde göstereceği performans konusunda endişe duyduğu Demba Ba’yı transfer etmemiş ve oyuncu Göztepe ile anlaşmıştı. Ancak Demba’nın İzmir ekibinde attığı goller ve yaptığı işler, Siyah-Beyazlı camiada pişmanlığa neden oldu. Yönetim etkili oyundan sonra bir kez daha harekete geçmeyi düşünmeye başladı. Siyah-Beyazlılar’ın şu anda sadece niyet aşamasında olan Demba Ba fikri yaz transfer döneminin başlamasıyla eyleme dönüşecek. Yönetimin Senegalli yıldıza ulaşma konusundaki yol haritası ise şu şekilde:

LOVE’A BREZİLYA’DAN İLGİ VAR

Ocak döneminde Çin ve İspanya’dan 7 milyon euroluk teklifler alan Negredo’nun durumu sezon sonunda yeniden değerlendirilecek. Bu teklifleri yapan kulüplerle temasa geçilecek ve oyuncuyla da istişare edilecek. Eğer ayrılmaya sıcak bakıyorsa, Demba Ba’nın gelişinin önünde engel kalmayacak. Bir başka seçenek de Vagner Love’un, ülkesi Brezilya’ya dönme ihtimali. Golcü oyuncuyla kendi ülkesinden bazı kulüplerin ilgilendiği ve sezon sonunda ayrılabileceği belirtiliyor.

3 FORVET İHTİMALİ DE YÜKSEK

Beşiktaş yönetiminin kafasındaki bir başka seçenek de Mustafa Pektemek’le yolları ayırıp, Demba Ba’yı kadroya katmak. Siyah-Beyazlılar bu şekilde daha etkili bir hücum potansiyeline kavuşmayı planlıyor. Ancak Pektemek’in de kulüple 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Yönetim, Mustafa’yı ikna etme konusunda zorluk çekeceğini düşünmüyor. Yine de kulübün sezon sonunda ligde elde edeceği derece ve yeni sezondaki hedefleri bu konudaki kararın netleşmesinde etkili olacak.