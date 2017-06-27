Nice Belhanda'nın yerini dolduruyor

Geçen sezon takımda forma giyen Belhanda'nın bonservisini almayan ve futbolcuyu Galatasaray'a kaptıran Nice'in aynı bölge için Ben Arfa'yı düşündüğü belirtildi.

Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere, transferi doğrularken ''Ben Arfa'nın bonservisi PSG'de. Benim görüşüme göre PSG, bazı futbolculara çok acımasız davrandı. Bu bir eleştiri değil, anlaşılabilir bir durum. İlk olarak PSG'nin ne yapacağı önemli. Ben Arfa ile ilgili ne planları var bilmiyorum. Bu durumda bir şey yapamayız ama gözlem yapacağız'' dedi.

PSG'de fazla forma şansı bulamayan Ben Arfa ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transferde ismi geçiyordu.

30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon PSG ile Fransa Ligi'nde 23 maça çıkarken gol atamamış ve sadece 2 asist yapmıştı.

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