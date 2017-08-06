Nice Sneijder'i resmen açıkladı !

Galatasaray ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Wesley Sneijder, Fransa'nın Nice ekibi ile anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu Nice şehrine vardı ve havaalanında taraftarlar kendisini coşkulu bir şekilde karşıladı. Ligue 1 ekibi anlaşmayı Twitter hesabından resmen açıkladı.

Hollandalı yıldız oyuncunun, Nice kulübünün yaptığı 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği belirtilirken, Sneijder yarın sağlık kontrolünden geçecek.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Hollandalı yıldızın yeni kulübünden alacağı maaşın 1.8 milyon euro olduğu öğrenildi.