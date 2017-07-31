Nigel de Jong MLS'ye gidiyor

Galatasaray’ın tecrübeli yıldızı Nigel de Jong, sarı kırmızılı ekipten ayrılıyor. Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon MLS takımlarından LA Galaxy’den transfer ettiği 32 yaşındaki Hollandalı yıldız Nigel de Jong, Amerika’ya geri dönüyor.

G.Saray’ın Slovakya kampına götürülmeyen Nigel de Jong, MLS takımlarından D.C. United ile görüşüyor. Washington Post’un haberine göre yıldız oyuncu MLS takımlarından D.C. United’la ciddi bir görüşme halinde. Nigel de Jong da bu transfere oldukça sıcak bakıyor.

MLS’de transfer sezonunun 9 Ağustos’ta kapanmasından dolayı bu transferin önümüzdeki günlerde resmiyete dökülmesi bekleniyor. De Jong’un Galatasaray’la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.