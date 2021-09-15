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N'Koudou, Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldı

N'Koudou, Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş, Kevin N'Koudou'nun Dortmund maçı kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

Beşiktaş, ağrıları devam eden Kevin N'Koudou'nun Dortmund maçı kadrosundan çıkartıldığını açıkladı. 

 Beşiktaş Kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ayak bileğinde kapsüler zorlanma ile yumuşak doku travması (kontüzyon) tespit edilen ve tedavisine devam edilen futbolcumuz Georges Nkoudou ağrılarnın sürmesi nedeniyle Futbol Takımımızın B. Dortmund maçı kadrosundan çıkarılmıştır.

Doç. Dr. T. Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü

Etiketler Beşiktaş N'Koudou beşiktaş
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