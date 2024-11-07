  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Norveçli Svensson Türkçe konuştu; sosyal medya yıkıldı

Norveçli Svensson Türkçe konuştu; sosyal medya yıkıldı

Güncelleme:

Beşiktaş-Malmö maçı sonrası röportaj veren Norveçli Svensson'un Türkçe konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaş'ın Norveçli sağ bek oyuncusu Jonas Svensson, Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö'ye karşı alınan 2-1'lik galibiyet sonrası Türkçe röportaj verdi. Kısa süre önce ülkemize gelen yıldız futbolcunun iyi Türkçe'si sosyal medyada gündem yarattı.

''ZOR MAÇ OLDU''

Maçtan sonra TRT mikrofonlarına Türkçe konuşan Svensson, "Bugün kolay maç olmadı, zor oldu. Rakibimiz sıkıntılı durumlar çıkardı ama bu zaten normal bir durum. İskandinav takımları disiplinli ve savaşan, mücadele eden takımlar. Onlara karşı oynamak bu açıdan kolay olmadı. Maçı aslında bireysel yeteneklerimizle kazandık diyebilirim. 3 puan aldığımız için mutluyuz, önemli bir galibiyet aldık" dedi.

4 senedir Türkiye'de forma giyen Svensson'un oldukça düzgün bir şekilde Türkçe konuşması büyük beğeni topladı.

Beşiktaş-Malmö maçı sonrası röportaj veren Norveçli Svensson'un Türkçe konuşması sosyal medyada gündem oldu.

''GEÇEN SENE HAKKINDA DAHA FAZLA KONUŞMAK İSTEMİYORUM''

Giovanni van Bronckhorst hakkında da açıklamalarda bulunan Svensson, "Geçen yıl zordu, kötü geçti. Bunun en önemli sebebi çok hoca değiştirdik. O kadar çok hoca değiştirince takımın mantalitesini oturtmak kolay değildi. Bu sezon sene başından beri aynı hocayla devam ediyoruz. Sistemimiz, taktiğimiz, oyun anlayışımız aslında aynı mantıkla devam ediyor. O anlamda da geçen seneyle böyle bir fark olduğunu söyleyebilirim. Geçen sene kötüydü ama bunun hakkında da daha fazla konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

AKILLARA KENAN YILDIZ GELDİ

Svensson'un Türkçe röportajı akıllara gurbetçi oyuncu Kenan Yıldız'ı getirdi. Hatırlanacağı üzere UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup ettiğimiz maçın ardından röportaj veren Yıldız Türkçe konuşmakta oldukça zorlanmıştı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan ve konuşmasını İngilizce olarak yapan Kenan Yıldız, "Türkçe konuşamadığım için özür dilerim. Bundan sonra da en iyi şekilde karşınızda olmak dileğiyle. Performansımızı gösterdik. Takımımla gurur duyuyorum'' ifadelerini kullanmıştı.

Bilindiği üzere Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve daha önce de Emre Mor yeterli Türkçe konuşamadıkları için gündem olmuştu. 

Etiketler Beşiktaş svensson türkçe röportaj Beşiktaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Küçük çocuğu kaldırıp yere fırlattı Küçük çocuğu kaldırıp yere fırlattı Trump'ın seçim zaferi sonrası altın fiyatları için kritik tahmin Trump'ın seçim zaferi sonrası altın fiyatları için kritik tahmin Şehrin üstünde asılı kalan helikopterin sırrı çözüldü Şehrin üstünde asılı kalan helikopterin sırrı çözüldü Yer: Antalya... Hayranı olduğu Trump'ın seçim zaferini böyle kutladı Yer: Antalya... Hayranı olduğu Trump'ın seçim zaferini böyle kutladı Narin cinayetinde sanıklar hakim karşısında: İtirafçı Nevzat katili böyle açıkladı Narin cinayetinde sanıklar hakim karşısında: İtirafçı Nevzat katili böyle açıkladı Özgür Özel'den şok iddia: ''Saray'dan ABB için MİT'e talimat verildi'' Özgür Özel'den şok iddia: ''Saray'dan ABB için MİT'e talimat verildi'' Bu da Trabzon çikolatası... 4 kız kardeş taleplere yetişemiyor Bu da Trabzon çikolatası... 4 kız kardeş taleplere yetişemiyor Yurt içi uçuşlarda yeni ucuz bilet kampanyası başladı Yurt içi uçuşlarda yeni ucuz bilet kampanyası başladı İşte seçim sonrası ABD'yi terk eden ünlüler İşte seçim sonrası ABD'yi terk eden ünlüler Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'dan tartışılacak sözler Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'dan tartışılacak sözler
Yayın yasağını delen televizyon kanallarına üst sınırdan ceza Yayın yasağını delen televizyon kanallarına üst sınırdan ceza Doğu Ekspresi biletleri satışta: Fiyatlar belli oldu Doğu Ekspresi biletleri satışta: Fiyatlar belli oldu Youtube Premium abonelik ücretine dev zam Youtube Premium abonelik ücretine dev zam AK Partili belediye başkanının Ferrari şovuna tepki yağıyor AK Partili belediye başkanının Ferrari şovuna tepki yağıyor Sivas Kalesi'nde 2 bin yıllık yeni keşif Sivas Kalesi'nde 2 bin yıllık yeni keşif Sergen Yalçın ''8 teklif aldım'' dedi, bir takımın ismini verdi Sergen Yalçın ''8 teklif aldım'' dedi, bir takımın ismini verdi ''Eyvah'' dedirten görüntüler: Sadece 85 günlük su kaldı ''Eyvah'' dedirten görüntüler: Sadece 85 günlük su kaldı Asgari ücret zammı için sürpriz iddia: Erdoğan'ın masasındaki rakam ortaya çıktı Asgari ücret zammı için sürpriz iddia: Erdoğan'ın masasındaki rakam ortaya çıktı Yurt dışı çıkış harcında bir dönem sona eriyor Yurt dışı çıkış harcında bir dönem sona eriyor