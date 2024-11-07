Norveçli Svensson Türkçe konuştu; sosyal medya yıkıldı

Beşiktaş-Malmö maçı sonrası röportaj veren Norveçli Svensson'un Türkçe konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaş'ın Norveçli sağ bek oyuncusu Jonas Svensson, Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö'ye karşı alınan 2-1'lik galibiyet sonrası Türkçe röportaj verdi. Kısa süre önce ülkemize gelen yıldız futbolcunun iyi Türkçe'si sosyal medyada gündem yarattı.

''ZOR MAÇ OLDU''

Maçtan sonra TRT mikrofonlarına Türkçe konuşan Svensson, "Bugün kolay maç olmadı, zor oldu. Rakibimiz sıkıntılı durumlar çıkardı ama bu zaten normal bir durum. İskandinav takımları disiplinli ve savaşan, mücadele eden takımlar. Onlara karşı oynamak bu açıdan kolay olmadı. Maçı aslında bireysel yeteneklerimizle kazandık diyebilirim. 3 puan aldığımız için mutluyuz, önemli bir galibiyet aldık" dedi.

4 senedir Türkiye'de forma giyen Svensson'un oldukça düzgün bir şekilde Türkçe konuşması büyük beğeni topladı.

''GEÇEN SENE HAKKINDA DAHA FAZLA KONUŞMAK İSTEMİYORUM''

Giovanni van Bronckhorst hakkında da açıklamalarda bulunan Svensson, "Geçen yıl zordu, kötü geçti. Bunun en önemli sebebi çok hoca değiştirdik. O kadar çok hoca değiştirince takımın mantalitesini oturtmak kolay değildi. Bu sezon sene başından beri aynı hocayla devam ediyoruz. Sistemimiz, taktiğimiz, oyun anlayışımız aslında aynı mantıkla devam ediyor. O anlamda da geçen seneyle böyle bir fark olduğunu söyleyebilirim. Geçen sene kötüydü ama bunun hakkında da daha fazla konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

AKILLARA KENAN YILDIZ GELDİ

Svensson'un Türkçe röportajı akıllara gurbetçi oyuncu Kenan Yıldız'ı getirdi. Hatırlanacağı üzere UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup ettiğimiz maçın ardından röportaj veren Yıldız Türkçe konuşmakta oldukça zorlanmıştı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan ve konuşmasını İngilizce olarak yapan Kenan Yıldız, "Türkçe konuşamadığım için özür dilerim. Bundan sonra da en iyi şekilde karşınızda olmak dileğiyle. Performansımızı gösterdik. Takımımla gurur duyuyorum'' ifadelerini kullanmıştı.

Bilindiği üzere Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve daha önce de Emre Mor yeterli Türkçe konuşamadıkları için gündem olmuştu.