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  4. 28 Mayıs 2020 19:48

O kulüpte 5 futbolcu koronavirüse yakalandı!

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel yaptığı açıklamada kulüp içerisinde 5 futbolcu ve 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

O kulüpte 5 futbolcu koronavirüse yakalandı!
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Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına bir kez daha Kovid-19 testi uygulandığını belirtildi.

Test sonucunu paylaşan Çelikel, "Yapılan testler neticesinde 5 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilince başlanmıştır." diye konuştu. 

Yeni Malatyaspor'da 22 Mayıs'ta da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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