O takım ismine 'Trump'ı ekliyor !

İsrail Premier Lig’de altı kez şampiyonluk yaşayan Beitar Jerusalem takımı, ismini değiştirmeye hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak gördüğünü söylemesinin ve ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararı almasının ardından harekete geçen Beitar Jerusalem yönetimi, takımın adına ‘Trump’ eklemeyi planlıyor. Kararı resmi sosyal medya hesabından duyuran Beitar Jerusalem, İsrail’in yıllardır beklediği Kudüs kararını cesur bir hamle ile alan Donald Trump’ın ismini yaşatmak istediklerini duyurdu.

Kulübün resmi Facebook hesabından duyurulan karar, resmi Twitter hesabından da paylaşıldı. Beitar Jerusalem Başkanı Eli Tabib ve İcra Müdürü Eli Ohana’nın aldığı belirtilen kararda şu ifadelere yer verildi:

“Tam 70 yıldır Kudüs uluslararası bir tanınırlık için bekliyor. Donald Trump, büyük bir cesaretle, Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etti. Büyük bir cesaret örneği ve İsrail halkına olan sevgisini gösteren Donald Trump’ın bu hareketini ilerleyen zamanlarda birçok ülkenin de izleyeceğini düşünüyoruz. Böylece Kudüs, dünyada meşru bir statü kazanacak. Biz de kulübün ismine, verdiği karar ile tarih yazan ABD Başkanı’nın ismini eklemeye karar verdik. Bundan sonra Beitar Trump Jerusalem olarak anılmak istiyoruz.”

İsim değişikliği ile ilgili resmi başvuru yapılıp yapılmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Kudüs’ün en güçlü futbol takımı olarak bilinen Beitar Jerusalem’de Etey Shechter ve Benayoun gibi tanınmış futbolcular da forma giyiyor.