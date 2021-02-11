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  4. 11 Şubat 2021 22:22

Oğulcan Çağlayan'ın men cezası 3 maça indirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a verilen 6 maçlık cezayı 3 maça indirdi.

Oğulcan Çağlayan'ın men cezası 3 maça indirildi
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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Davalı futbolcuya verilen 6 resmi müsabakadan men cezasının, 3 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir." denildi.

UÇK, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası uygulamıştı.

 

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