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Oğuzhan Özyakup futbol kariyerini noktaladı

Oğuzhan Özyakup futbol kariyerini noktaladı
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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup futbolu bırakma kararı aldı.

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Oğuzhan Özyakup 31 yaşında emeklilik kararı aldı. 

Oğuzhan Özyakup emeklilik kararı açıklamasında; "Bu yaz Süper Lig'den teklif yapan tüm takımlara ilgileri için çok teşekkür ederim. Ama ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim ve her zaman öyle anılmak istediğim için başka bir kulüpte oynamam mümkün değildi. Futbola verdiğim sonsuz değere karşılık yeterli hedefler olmadığı için profesyonel Futbol kariyerimi sonlandırma kararı aldım." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı. 

NTV

Etiketler Beşiktaş oğuzhan özyakup Oğuzhan Özyakup kariyeri Oğuzhan Özyakup futbolu bıraktı mı
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