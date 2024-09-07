  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Oğuzhan Özyakup futbolu bırakma nedenlerinden birini açıkladı

Oğuzhan Özyakup futbolu bırakma nedenlerinden birini açıkladı

Oğuzhan Özyakup futbolu bırakma nedenlerinden birini açıkladı
Güncelleme:

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, 2015 yılında 'panik atak' rahatsızlığı yaşadığını belirtti.

Fortuna Sittard ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından futbol kariyerini sona erdirdiğini açıklayan Oğuzhan Özyakup, kendisiyle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı.

ESPN’e konuşan Özyakup, futbolu bırakma kararı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Özyakup, "Fortuna Sittard ile sözleşmemi uzatma konusunda görüşmeler yaptım ama bilinçaltımda zaten devam etmek istemediğimi biliyordum. Kendimden en iyi şekilde yararlanmak için her gün elimden gelen her şeyi yapmak isteyip istemediğimi düşünmeye başladım. Bir yerde sözleşme imzalamamın kendime, takım arkadaşlarıma ve taraftarlara haksızlık olacağı sonucuna vardım" ifadelerini kullandı.

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Türkiye’ye de gelebileceğini aktaran Özyakup, bu durumu istemediğini ‘çok çabuk’ anladığını belirtti.

İLK KEZ AÇIKLADI

Özyakup açıklamalarında, panik atak rahatsızlığını da ilk kez dile getirdi. Rahatsızlığının 2015 yılına dayandığını söyleyen Özyakup, "Üzerinde çok çalıştım ama daha sonra nüksetti. Daha pek çok futbolcunun bundan muzdarip olduğunu biliyorum. Hepsine, özellikle de genç çocuklara bu konuda insanlarla konuşmalarını tavsiye ediyorum. Yalnız değilsiniz. Kız kardeşim de bana yardımcı oldu ve birkaç hafta içinde bir mental koçla çalıştım. Bana çok yardımcı oldu" diye konuştu.

Etiketler oğuzhan özyakup Beşiktaş oğuzhan özyakup açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılma nedeni belli oldu İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılma nedeni belli oldu O ülkede şok: Audi çalışanları anahtarlara el koydu O ülkede şok: Audi çalışanları anahtarlara el koydu UEFA'dan Süper Lig ekibine ceza UEFA'dan Süper Lig ekibine ceza Kredi çekecekler dikkat: Faiz oranları düştü Kredi çekecekler dikkat: Faiz oranları düştü Maaş hesabı yapan emeklilere kötü haber: ''Sıfır zam'' tehlikesi kapıda Maaş hesabı yapan emeklilere kötü haber: ''Sıfır zam'' tehlikesi kapıda Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem Türkiye'nin kredi notu bir kez daha yükseldi Türkiye'nin kredi notu bir kez daha yükseldi Meteorolojiden uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteorolojiden uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon Benzindeki indirim pompaya yansıdı Benzindeki indirim pompaya yansıdı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı