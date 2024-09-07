Oğuzhan Özyakup futbolu bırakma nedenlerinden birini açıkladı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, 2015 yılında 'panik atak' rahatsızlığı yaşadığını belirtti.

Fortuna Sittard ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından futbol kariyerini sona erdirdiğini açıklayan Oğuzhan Özyakup, kendisiyle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı.

ESPN’e konuşan Özyakup, futbolu bırakma kararı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Özyakup, "Fortuna Sittard ile sözleşmemi uzatma konusunda görüşmeler yaptım ama bilinçaltımda zaten devam etmek istemediğimi biliyordum. Kendimden en iyi şekilde yararlanmak için her gün elimden gelen her şeyi yapmak isteyip istemediğimi düşünmeye başladım. Bir yerde sözleşme imzalamamın kendime, takım arkadaşlarıma ve taraftarlara haksızlık olacağı sonucuna vardım" ifadelerini kullandı.

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Türkiye’ye de gelebileceğini aktaran Özyakup, bu durumu istemediğini ‘çok çabuk’ anladığını belirtti.

İLK KEZ AÇIKLADI

Özyakup açıklamalarında, panik atak rahatsızlığını da ilk kez dile getirdi. Rahatsızlığının 2015 yılına dayandığını söyleyen Özyakup, "Üzerinde çok çalıştım ama daha sonra nüksetti. Daha pek çok futbolcunun bundan muzdarip olduğunu biliyorum. Hepsine, özellikle de genç çocuklara bu konuda insanlarla konuşmalarını tavsiye ediyorum. Yalnız değilsiniz. Kız kardeşim de bana yardımcı oldu ve birkaç hafta içinde bir mental koçla çalıştım. Bana çok yardımcı oldu" diye konuştu.