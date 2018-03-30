Oğuzhan Özyakup kararını verdi ! Sezon sonu...

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve birçok kulüpten transfer teklifi alan kaptan Oğuzhan Özyakup kararını verdi.

Oynayamadığı için mutsuzluk yaşasa da transfer konusunun netleşmesinden sonra yeni bir sayfa açmayı planlayan Oğuzhan, yönetime Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve kalmak istediğini iletti.

Ozzie ile bu konuda yapılan protokolün de önümüzdeki dönemde resmiyete dökülmesi bekleniyor. Ancak buna rağmen özellikle İngiliz kulüplerinden gelen teklifler genç oyuncunun aklını çeliyor.

Özellikle Newcastle United'in hocası Benitez'in, Oğuzhan'ın transferini çok istediği biliniyor. Beşiktaş'ın kaptanını isteyenler arasında Cenk Tosun'un takımı Everton da var.