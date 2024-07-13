Okan Buruk hazırlık maçının ardından 4 futbolcu için kararını verdi

Galatasaray'ın LASK Linz'e mağlup olduğu hazırlık maçının ardından Okan Buruk'un 4 futbolcu için kararını verdiği iddia edildi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını LASK Linz'e karşı oynayan Galatasaray, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, mücadele sonrası eksikleri raporladı.

Leo Dubois'nun performansından memnun olmayan Buruk, acil sağ bek transferi istedi.

Buruk ayrıca Tete'nin de performansını beğenmedi. Galatasaray'da Tete'nin kiralanması ya da satılması gündeme gelebilir.

METEHAN BALTACI GEÇER NOT ALDI

Öte yandan karşılaşmada iki gol atan Metehan Baltacı ise Okan Buruk'tan geçer not aldı.

Buruk'un Metehan Baltacı'yı hem sağ bek hem de ön liberoda deneyebileceği konuşuluyor.

Yusuf Demir'in de performansını beğenen Buruk, futbolcuyu yakından takip ediyor.