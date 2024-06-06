Okan Buruk küfürlü tezahürat için özür diledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Florya'daki şampiyonluk kutlamasında Fenerbahçe'ye küfrettiği için özür diledi.

Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda Galatasaray, topladığı 102 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Art arda ikinci kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı takım, 24. zaferini yaşadı. Böylelikle Galatasaray'da 5. yıldıza bir adım kaldı.

Geçtiğimiz haftalarda kazanılan şampiyonluğu doyasıya yaşayan sarı-kırmızılılarda Florya'da yapılan kutlamalarda sosyal medyada gündem olan anlar yaşanmıştı.

Sabah saatlerine kadar eğlenen sarı-kırmızılı camiada; Okan Buruk'un küfürlü şarkı söylemesi damga vurmuştu.

Fenerbahçelilerin hafta boyunca "Şinanay da yavrum şina şina nay o... ç... G.Saray" tezahüratına bilenen Okan Buruk'un şarkının sonunu "A... s... G.Saray" olarak çevirmesi dikkat çekmişti.

Özür diledi

Bu anlar bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanırken Okan Buruk'tan günler sonra açıklama geldi.

GS TV'ye röportaj veren Buruk, yaşananlardan dolayı özür dilediğini söyledi.