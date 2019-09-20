Okan Buruk: Oyunun hakkı bu değildi

UEFA Avrupa Ligi'nde grubun ilk maçında Roma'ya konuk olan Medipol Başakşehir, deplasmandan 4-0'lık yenilgiyle ayrılırken Okan Buruk maçın ardından beIN Sports'a konuştu.

İlk yarıdaki etkili futboldan söz eden Buruk, ''İlk yarıya baktığımızda, deplasmanda bu kadar rahat oynayan, rakip ceza sahasına bu kadar rahat giren takımın golü atması gerekiyordu. Ancak ilk yarının sonlarında kendi kalemize gol atarak rakibi öne geçirdik. Deplasmanda Roma’ya karşı bu kadar iyi oynarken golü bulmamız gerekiyordu. İkinci yarıda rakibe önde baskı yapmaya çalıştık, hamleler yaptık. Bir iki dakikada takımımız diziliş kaybı yaptı ve bu bölümde de ikinci golü yedik.'' dedi.

"OYUNUN HAKKI BU DEĞİLDİ"

''Çok kaliteli ayakları vardı. Dzeko ile birlikte hem Zaniolo hem de Kluivert rakip kaleye çok rahat gidebiliyorlar. Ancak oyunun hakkı ilk yarıda bu değildi. İkinci yarıda da pozisyon bulduk ama tabii ki atmak gerekiyor. Oyuncuların ilk yarıdaki performanslarından memnunum ama ikinci yarıdaki performanslarından memnun değilim. Aslında ilk yarıda rakibin de gol atmaya niyeti yoktu ama kendi kalemize attık. Bunun daha iyisini yapabiliriz. Savunmada Epureanu’ya şans vermedik. 6 ay sonra sakatlıktan döndü ve üst üste maçlar kaldırmasını riskli bulduk. Skrtel’in de bir sakatlığı vardı. Her şeye ragmen buradan daha farklı bir sonuçla ayrılabilirdik.''

