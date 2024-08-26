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Okan Buruk'tan ''Muslera'' açıklaması

Okan Buruk'tan ''Muslera'' açıklaması
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Young Boys maçı öncesi konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Muslera antrenmana çıktı. Takımla da deneyeceğiz. Oynayabilecek durumda olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi play off turundaki Young Boys maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Buruk, Muslera'nın sakatlığı için "Antrenmana çıktı. Takımla da deneyeceğiz. Oynayabilecek durumda olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Buruk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem benim hem de oyuncularımızın motivasyonu yüksek. İlk maçtaki hatalarımızın analizini yaptık. Bu maçta bahanemiz yok. Sakin olmamız gerekiyor. Takım savunmasını iyi yapmamız lazım. Taraftarımıza ve oyuncularımıza güveniyoruz.

Geçen sürede herkesin bizimle olduğunu net bir şekilde hissetmedik. Herkesin oyunculara, teknik heyete, yönetime herkesin şu anda dışarıda gösteremediğimizi görüyoruz... Çok büyük bir yüzde yanımızda oldu önemli olan da bu."

Etiketler Okan Buruk Muslera Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
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