Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımın durumu ve transfer süreci hakkında konuşan Buruk, son gelişmelerin kendilerini olumsuz etkilediğini ve transfer döneminin beklenildiği gibi geçmediğini belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer dönemi hakkında çok önemli ifadeler kullandı.

"ŞAMPİYON KADROYA, TAKIMA SAHİBİZ"

"Önemli bir kadromuz var. Şampiyon kadroya, takıma sahibiz. Kadroda çok fazla kaybımız olmadı. Çok büyük bir avantaj bu. Birbirimizle inanılmaz bir bağ içerisindeyiz. Bu pozitif havamızı sahaya yansıttığımızda çok başarılı oluyoruz. Oyuncularımız çok motive. Son iki maçta bunu biraz daha fazla gösterdik."

"TRANSFER BİZİ BOZUYOR"

"Fiziksel olarak hazır hale geleceğiz. Psikolojik olarak zaten güçlüyüz. Fiziksel olarak her geçen gün üzerine koyuyoruz. Kadro olarak çok iyi durumdayız. Hepimize düşen bu birlikteliği yaşayalım, birbirimize destek olalım. Şampiyonluktan sonra bunu biraz unuttuk. Transfer bizim dengelerimizi, kafamızı bozuyor. Transfer dönemi herkesin kafasını karıştırıyor."

"TRANSFER DÖNEMİNDEN ÇIKMALIYIZ"

"Transfer döneminden çıkmalıyız, haftaya zaten ilk resmi maç var. Transfer dönemi zaten oluyor, üzerindeyiz, görüşüyoruz, zaten hazırlığımız var. Sağ bekte hazırlığımız vardı. Görüştüğümüz isimler vardı. Transferde birçok şey var. O yüzden sabırlı bir şekilde gittik. Biz kendi içimizde sadece işimize odaklandık. İnşallah yeni sezon da en heyecanlı şekilde başlayacak bizim için."