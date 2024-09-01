Okan Buruk'tan transfer ve Icardi açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Adana Demirspor maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 5-1 kazandı. Karşılaşma sonrası Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

'ÇOK KÖTÜ OYNADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

''İyi bir galibiyet. Maçın son yarım saatini çok kötü oynadığımızı çok kötü oynadığımızı düşünüyorum. Belli bir dakikada sonra kontağı kapattık. Pozisyon bulduk ama pozisyon da verdik. Geçişlere döndü. Kendi adıma bu kadar pozisyon vermemiz benim hoşuma gitmeyen şey. Rakibin ikinci yarıdaki ofansif hamleleri de buna yol açtı. Önemli, ihtiyacımızı olan bir galibiyet.''

ICARDI'NİN DURUMU

Icardi ile konuştum. Çok kötü bir şey olmayabilir. İstanbul'a döndükten sonra MR'ı çekilecek. Çok büyük olduğunu sanmıyorum. Bir süre uzak kalacak ama onu doktor söyleyecek. Milli araya gelmesi bizim için avantaj.

'SOL BEKTE EKSİĞİZ'

Sol bek için hızlıca takviye yapmak istiyoruz. Her bölgeyi güçlendirmek istiyoruz. Sol bekte eksiğiz, orada oyuncumuz yok. Sol beke hızlıca bir takviye yapmak istiyoruz. Diğer mevkilerle ilgili karar vereceğiz. Ayın 4'üne kadar tam kadromuzu oluşturmak istiyoruz.