Okan Buruk'un şakası yok: Gelir gelmez biletini kesti

Marcao ve Kerem'e Avrupa'dan teklifler alan Galatasaray'da iç transferde ise ilgi gören isim Emre Kılınç oldu.

Marcao ve Kerem'e yurt dışından teklifler alan Galatasaray 'da iç transferde ise ilgi gören isim Emre Kılınç oldu. Yeni teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Emre Kılınç'ın kendine yeni kulüp aradığı öğrenildi.

İYİ BİR TEKLİF GELİRSE SATILACAK

Yeni sezonda teknik direktör Okan Buruk'un A planında olmayan Emre, iyi bir teklif gelirse satılacak. Daha önce Avrupa dahil birçok kulüpten teklif alan Emre'yi kulübü bırakmamıştı.