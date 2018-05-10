Okay Yokuşlu'ya yeni teklif ! Müthiş rakam...

Trabzonspor yönetimi, kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen ve sözleşmesinde "7.5 milyon dolara serbest kalır" maddesi olan Okay Yokuşlu'ya yeni sözleşme önerecek. Yönetimin, Okay'ın 1 milyon 250 bin Euro'luk yıllık ücretine 250 ila 500 bin Euro arasında zam yapacağı ve sözleşmesindeki serbest kalma değerini yükseltmeye çalışacağı ifade edildi.

Okay'ın menajeri Batur Altıparmak ise milli oyuncuyla ilgilenen 5 kulübün olduğunu söyledi. Altıparmak, "Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'dan teklifler var. Biz 15 yaşından beri ailesiyle birlikte plan yapıyoruz. Geçen sene sözleşmesini uzatırken sadece yurt dışında geçerli olmak şartıyla o maddeyi koydurduk. Bu Trabzonspor için çok faydalı bir anlaşmaydı" dedi. Altıparmak, Trabzonspor'un yeni bir sözleşme teklif etmesi halinde son kararı verecek ismin Okay olduğunu da belirtti.

KRAL'DAN KÖTÜ HABER

Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz sezonu kapattı. Fıtık nedeniyle daha önce sezon sonu ameliyat olması planlanan Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçı sonrası tekrar Almanya'ya gitti ve ameliyat kararı alındı. Kasığında yırtık tespit edilen Rodallega'nın da Bursaspor maçında forma giyemeyeceği ortaya çıktı. Bu durumda Trabzonspor'un elinde kalan tek forvet N'Doye oldu.

ALTYAPIDAN 7 TAKVİYE GELDİ

Trabzonspor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmana sakatlıkları bulunan Uğur, Onur, Kamil Ahmet, Castillo, Burak ve Rodallega katılmadı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın isteği ile altyapıdan Cafer Tosun, Sefa Akgün, Ayberk Kardaş, Furkan Ödemiş, Burak Beder, Muzaffer Cem Kablan ve Kerem Baykuş A Takım'la antrenmana çıktı.